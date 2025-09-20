Mendy czeka na debiut w Ekstraklasie. Trener Pogoni zdradza stan zdrowia Francuza

15:52, 20. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Pogoń Szczecin

Benjamin Mendy wciąż czeka na debiut w barwach Pogoni Szczecin. Trener Portowców przyznał, że mistrz świata z 2018 roku trenuje na razie indywidualnie.

Benjamin Mendy
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Pogoń ostrożnie wprowadza Benjamina Mendy’ego do zespołu

Pogoń Szczecin wzmocniła kadrę Benjaminem Mendym. Francuski obrońca, który w przeszłości czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, ostatnie lata spędził w FC Lorient i FC Zurich. 31-letni zawodnik to mistrz świata z reprezentacją Francji, ale musi najpierw nadrobić zaległości fizyczne, zanim pojawi się na boisku w barwach Portowców.

W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy Pogoń podejmie ostatnią w tabeli Lechię Gdańsk (21 września, godz. 14:45). Podczas konferencji prasowej trener Pogoni, Tomasz Grzegorczyk, przybliżył aktualną sytuację Mendy’ego.

Mendy jest zdrowy. Znajduje się w treningu indywidualnym. Nie jest jeszcze gotowy na pełne obciążenia, ale widzimy u niego progres. Nie będziemy ryzykowali, aby za szybko wszedł do treningu. Perspektywa ostatnich paru dni pokazuje, że jest mocno zmotywowany, aby wejść do pracy z drużyną jak najszybciej. Poprowadzimy to jednak mądrze – powiedział szkoleniowiec.

Transfer Mendy’ego do Pogoni odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Kibice z niecierpliwością oczekują debiutu byłego piłkarza The Citizens i reprezentacji Francji, licząc, że wzmocni defensywę Portowców i pomoże drużynie w walce o czołowe lokaty w lidze. Obecnie szczecinianie zajmują 10. lokatę z dorobkiem 10 punktów.

Czy transfer Benjamina Mendy’ego do Pogoni Szczecin był dobrym ruchem?

  • Tak, wzmocni defensywę i przyciągnie uwagę mediów
  • Nie, jego forma jest niepewna
  • Jeszcze trudno ocenić
  • Tak, wzmocni defensywę i przyciągnie uwagę mediów 88%
  • Nie, jego forma jest niepewna 13%
  • Jeszcze trudno ocenić 0%

8+ Votes

