Mendy czeka na debiut w Ekstraklasie. Trener Pogoni zdradza stan zdrowia Francuza

Benjamin Mendy wciąż czeka na debiut w barwach Pogoni Szczecin. Trener Portowców przyznał, że mistrz świata z 2018 roku trenuje na razie indywidualnie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Pogoń ostrożnie wprowadza Benjamina Mendy’ego do zespołu

Pogoń Szczecin wzmocniła kadrę Benjaminem Mendym. Francuski obrońca, który w przeszłości czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, ostatnie lata spędził w FC Lorient i FC Zurich. 31-letni zawodnik to mistrz świata z reprezentacją Francji, ale musi najpierw nadrobić zaległości fizyczne, zanim pojawi się na boisku w barwach Portowców.

W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy Pogoń podejmie ostatnią w tabeli Lechię Gdańsk (21 września, godz. 14:45). Podczas konferencji prasowej trener Pogoni, Tomasz Grzegorczyk, przybliżył aktualną sytuację Mendy’ego.

– Mendy jest zdrowy. Znajduje się w treningu indywidualnym. Nie jest jeszcze gotowy na pełne obciążenia, ale widzimy u niego progres. Nie będziemy ryzykowali, aby za szybko wszedł do treningu. Perspektywa ostatnich paru dni pokazuje, że jest mocno zmotywowany, aby wejść do pracy z drużyną jak najszybciej. Poprowadzimy to jednak mądrze – powiedział szkoleniowiec.

Transfer Mendy’ego do Pogoni odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Kibice z niecierpliwością oczekują debiutu byłego piłkarza The Citizens i reprezentacji Francji, licząc, że wzmocni defensywę Portowców i pomoże drużynie w walce o czołowe lokaty w lidze. Obecnie szczecinianie zajmują 10. lokatę z dorobkiem 10 punktów.