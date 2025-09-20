Mendy czeka na debiut w Ekstraklasie. Trener Pogoni zdradza stan zdrowia Francuza

Pogoń ostrożnie wprowadza Benjamina Mendy’ego do zespołu
Pogoń Szczecin wzmocniła kadrę Benjaminem Mendym. Francuski obrońca, który w przeszłości czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, ostatnie lata spędził w FC Lorient i FC Zurich. 31-letni zawodnik to mistrz świata z reprezentacją Francji, ale musi najpierw nadrobić zaległości fizyczne, zanim pojawi się na boisku w barwach Portowców.
W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy Pogoń podejmie ostatnią w tabeli Lechię Gdańsk (21 września, godz. 14:45). Podczas konferencji prasowej trener Pogoni, Tomasz Grzegorczyk, przybliżył aktualną sytuację Mendy’ego.
– Mendy jest zdrowy. Znajduje się w treningu indywidualnym. Nie jest jeszcze gotowy na pełne obciążenia, ale widzimy u niego progres. Nie będziemy ryzykowali, aby za szybko wszedł do treningu. Perspektywa ostatnich paru dni pokazuje, że jest mocno zmotywowany, aby wejść do pracy z drużyną jak najszybciej. Poprowadzimy to jednak mądrze – powiedział szkoleniowiec.
Transfer Mendy’ego do Pogoni odbił się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Kibice z niecierpliwością oczekują debiutu byłego piłkarza The Citizens i reprezentacji Francji, licząc, że wzmocni defensywę Portowców i pomoże drużynie w walce o czołowe lokaty w lidze. Obecnie szczecinianie zajmują 10. lokatę z dorobkiem 10 punktów.
Czy transfer Benjamina Mendy’ego do Pogoni Szczecin był dobrym ruchem?
- Tak, wzmocni defensywę i przyciągnie uwagę mediów 88%
- Nie, jego forma jest niepewna 13%
- Jeszcze trudno ocenić 0%
8+ Votes