Wisła reaguje na decyzję Śląska. Klub podejmie kroki prawne!

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski (Wisła Kraków - Odra Opole)

Wisła kontra Śląsk. To już otwarty konflikt

W sobotę 7 marca dojdzie do hitowego starcia Betclic 1. Ligi, a więc meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków. W 24. kolejce lider rozgrywek zagra z drużyną, która jeszcze w poprzednim sezonie rywalizowała na poziomie Ekstraklasy. Gospodarze tego pojedynku nie zamierzają otwierać bram swojego stadionu dla zorganizowanej grupy kibiców ze stolicy Małopolski. O tym fakcie poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Jeszcze tego samego dnia na decyzję Wojskowych zareagowały władze Białej Gwiazdy. – TS Wisła Kraków S.A. nie będzie akceptować działań, które podważają fundamenty profesjonalnego futbolu, reputację klubu oraz prawa naszych kibiców. Rywalizacja sportowa musi odbywać się na boisku, w oparciu o jasne reguły i równe traktowanie wszystkich uczestników – czytamy we wstępie do oświadczenia.

Wisła nie zamierza rezygnować z walki o obecność swoich fanów na meczu we Wrocławiu i podejmie konkretne kroki. Klub z Krakowa nie tylko apeluje do Polskiego Związku Piłki Nożnej o karę dla Śląska, ale także złoży zawiadomienie do prokuratury i skargę do Komisji Europejskiej.

Pełna treść oświadczenia, pod którym podpisał się Jarosław Królewski, jest dostępna TUTAJ.