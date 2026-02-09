Legia, Widzew czy Pogoń? Jeden spadek jest niemal przesądzony

Legia Warszawa, Widzew Łódź i Pogoń Szczecin walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Zdaniem Piotra Klimka obecnie jest aż 87 procent szans, że jeden z tych zespołów spadnie do Betclic 1 Ligi.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Ktoś z trójki Legia, Widzew oraz Pogoń spadnie z Ekstraklasy

Legia Warszawa, Widzew Łódź i Pogoń Szczecin to zespoły walczące obecnie o byt na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Dwie pierwsze znajdują się w strefie spadkowej z zaledwie 20 punktami na koncie, a Portowcy są na miejscu czternastym, ale ich przewaga nad grupą goniącą to tylko dwa oczka. Nic nie jest jeszcze przesądzone patrząc na formę tych drużyn.

Miniona kolejka również nie przyniosła poprawy wyników. Legia cudem uratowała remis z Arką Gdynia zdobywając dwie bramki w doliczonym czasie gry. Widzew Łódź przegrał 0:1 z dobrze spisującym się po zimowej przerwie GKS-em Katowice. Z kolei Pogoń tylko podzieliła się punktami w meczu na własnym obiekcie z ostatnią w tabeli Termaliką, co na Pomorzu Zachodnim uznano za porażkę.

Obecna forma nie napawa optymizmem w temacie utrzymania. Głos w tej sprawie zabrał w serwisie X Piotr Klimek, który zajmuje się prognozami. Odpowiedział na pytanie Przemysława Langiera, jaka jest statystyczna szansa, że z ligi poleci przynajmniej jedna drużyna z grona Legia, Widzew i Pogoń?

– Mi wychodzi 87% (trzeba pamiętać że elo nie koryguje potężnych zimowych wzmocnień). Przy czym nawet po mocnej korekcie będzie wychodziło że raczej cała trójka się nie ostanie. Wygląda na to że jeden zleci, więcej też wątpliwe – przekazał.

W następnej serii gier Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice, Widzew zagra w Płocku z miejscową Wisłą, a Pogoń Szczecin podejmie Arkę Gdynia. Walka o utrzymanie zapowiada się niezwykle interesująco.

