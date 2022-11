PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Grupa G mistrzostw świata to grupa w której wystąpi uważany przez bukmacherów za faworyta do końcowego triumfu zespół Brazylii. Canarinhos przyjdzie się mierzyć z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem. Sprawdź terminarz grupy G MŚ 2022.

W grupie G MŚ 2022 zagrają reprezentacje Brazylii, Serbii, Szwajcarii i Kamerunem

Rywalizacja w grupie w grupie G rozpocznie się dopiero 24 listopada, a ostatnie spotkania zaplanowane są na 2 grudnia

Zespoły występujące w grupie G będą gościć na czterech obiektach – Al Janoub Stadium, Lusail Stadium i Stadium 974

Terminarz grupy G MŚ 2022

Grupa G MŚ 2022 to jedna z grup, w których rywalizacja o awans do fazy pucharowej powinna toczyć się do ostatniej kolejki. Faworytem do zajęcia pierwszego miejsca jest oczywiście reprezentacja Brazylii, która do Kataru przyjechała z jednym celem – zdobycie mistrzostwa świata. Za jej plecami powinna jednak toczyć się bardzo ciekawa walka o drugą lokatę.

Brazylia turniej rozpocznie 24 listopada od spotkania z Serbią. Mecz ten rozegrany zostanie o godzinie 20:00 na Lusail Stadium. Wcześniej, bo już o godzinie 11:00 na boisko wybiegną drużyny Szwajcarii i Kamerunu.

W ostatniej kolejce, która rozegrana zostanie 2 grudnia, czeka nas pojedynek Szwajcarii z Serbią. Może on zadecydować o tym, która z tych drużyn wyjdzie z grupy i będzie kontynuować przygodę z finałami mistrzostw świata.

Mundial 2022: Kiedy i o której mecze grupy G?

Spotkania grupy G mundialu w Katarze rozgrywane będą 24 listopada, 28 listopada i 2 grudnia. Zespoły występujące w tej grupie goszczone będą na trzech stadionach.

