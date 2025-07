Iga Świątek zmierzy się z Cate McNally w ramach drugiej rundy Wimbledonu. Do pojedynku dojdzie w czwartek 3 lipca. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Świątek - McNally w TV i online. Dostępna będzie także transmisja za darmo.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – McNally, gdzie obejrzeć?

Iga Świątek w roli zdecydowanej faworytki przystąpi do meczu drugiej rundy na kortach Wimbledonu. Polce przyjdzie się zmierzyć ze sklasyfikowaną na dopiero 208. miejscu w rankingu WTA Cate McNally. Nie będzie to ich pierwszy pojedynek. W seniorskim tenisie mierzyłī się w 2022 roku w Ostrawie. Lepsza okazała się Świątek, dla której był to rewanż za porażkę w juniorskim French Open w 2018 roku. Transmisja ich czwartkowego pojedynku dostępna będzie zarówno w TV, jak i online.

Świątek – McNally, transmisja w TV

Mecz Świątek – McNally odbędzie się w czwartek (3 lipca) i rozpocznie się około godziny 16:30. Spotkanie z udziałem Polki rozpocznie się po zakończeniu Evans – Djoković. Telewizyjna transmisja „na żywo” będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1.

Świątek – McNally: transmisja za darmo

Spotkanie można obejrzeć także ZA DARMO na platformie STS TV. Co należy zrobić, aby uzyskać do niej dostęp:

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Świątek – Kudiermietowa zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Świątek – McNally, typ kibiców

Jak zakończy się czwartkowy mecz? wygra Świątek

wygra McNally wygra Świątek 100%

wygra McNally 0% 2+ Votes

Świątek – McNally, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dopuszczają w przypadku tego meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana Igi Świątek. Poniżej prezentujemy aktualne kursy na ten mecz.

Iga Świątek Caty McNally Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 3 lipca 2025 12:30 .

