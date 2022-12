Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lautaro Martinez i Leo Messi po meczu z Polakami

Reprezentacje Argentyny i Meksyku nie pałają do siebie sympatią. To mogło okazać się dobrymi wieściami dla Polaków, bo Albicelestes w ostatnich minutach skupiali się na rozgrywaniu piłki na własnej połowie. Tę teorię zdaje się potwierdzać wideo, na którym Lionel Messi rozmawia z Lionelem Scalonim.

Reprezentacja Argentyny pokonała Polskę 2:0 i obie ekipy awansowały do 1/8 finału

Meksykanie wygrali swój mecz z Arabią Saudyjską, ale to nie dało im szans na wyjście z grupy

Media przedstawiły moment, w którym Lionel Messi rozmawia z Lionelem Scalonim na temat wyniku drugiego meczu. Trzeba przyznać, że zbiegło się to w czasie ze spuszczeniem przez Argentyńczyków nogi z gazu w starciu z Biało-czerwonymi

“Każdy inny wynik dyskwalifikuje Polskę”

Środowe spotkanie pomiędzy reprezentacją Argentyny i Polską przejdzie do historii Biało-czerwonych. Ci ustępowali rywalom na przestrzeni spotkania i w drugiej połowie przegrywali już 0:2. Ten wynik wciąż mógł dać jednak awans, jeżeli w starciu Meksyku z Arabią Saudyjską wszystko potoczyłoby się po naszej myśli. Emocji nie brakowało, ale wiele wskazuje na to, że podopiecznym Czesława Michniewicza w pewien sposób pomogli też sami Argentyńczycy. Ci nie przepadają za Meksykiem. Znalazło to odzwierciedlenie w niedawnym meczu bezpośrednim tych rywali. Na trybunach kibice obu stron wszczęli bójkę, zaś po zakończeniu spotkania na celowniku rywali znalazł się Lionel Messi. Wypłynęło jedno wideo, w którym Argentyńczyk wygląda, jakby wycierał podłogę koszulką kadry Meksyku. To nie spodobało się Canelo Alvarezowi. Czterokrotny bokserski mistrz świata wagi ciężkiej za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznał, że “lepiej dla Messiego, by go nigdy nie spotkał”. TyC Sports dotarło do krótkiej rozmowy pomiędzy Lionelem Scalonim a swoją największą gwiazdą podczas środowego meczu z Polakami. Na tablicy wyników widniał już rezultat 2:0. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki dowiedział się, że każdy kolejny gol Albicelestes eliminuje Polaków.

Exclusive @TyCSports | After the second goal, Messi asked Scaloni about the result of Saudi Arabia and Mexico



🗣️ Scaloni: Any other goal would disqualify Poland. pic.twitter.com/RmTQUEBYUy — 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@BarcaVerse_) December 1, 2022

Wygląda na to, że Argentynie zależało, by to Biało-czerwoni wyszli z grupy. Ostatnich kilkadziesiąt minut przypominało bowiem jako żywo niesławne starcie z poprzedniego mundialu, gdy Polacy mierzyli się z Japonią. Co prawda, mimo tego, zdobywcy Copa America mieli w końcówce dwie dogodne okazje, ale żadnej z nich nie wykorzystali.

W 1/8 finału Argentyna podejmie Australię. Polaków czeka zaś w niedzielę pojedynek z Francuzami.

Zobacz też: Messi po pobiciu rekordu Maradony. “Byłby ze mnie dumny”.

