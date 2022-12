fot. PressFocus Na zdjęciu: Gianni Infantino

Prezydent FIFA Gianni Infantino jest pod wrażeniem sukcesu związanego z mundialem w Katarze. Jednocześnie wyraża przekonanie, że organizacja turnieju zimą zrobiła ogromną różnicę i pokazała, że ​​piłka nożna ma potencjał dalszego wzrostu i globalizacji. Daily Mail ujawniło nowe plany sternika Międzynarodowej Frederacji Piłki Nożnej.

Gianni Infnatino dąży do tego, aby mistrzostwa świata odbywały się co trzy lata

Daily Mail twierdzi, że szef FIFA wyraża przekonanie, że mundial w Katarze był przełomowy

Ambicją szefa piłki nożnej jest stworzenie nowego cyklu turniejów

Infantino zwolennikiem mundialu co trzy lata

Prezydent FIFA Gianni Infantino jest świadomy tego, że przed startem mistrzostw świata w Katarze pojawiły się obawy, że rozegranie turnieju zimą może skutkować większą liczbą kontuzji. Ostatecznie nic takiego nie miało miejsca. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej może się natomiast pochwalić rekordem zarobków. FIFA otrzymała 6,2 miliarda funtów, czyli o 840 milionów funtów więcej niż po zakończeniu mistrzostw świata w 2018 roku.

Daily Mail podaje natomiast, że Infantino zamierza zmienić dotychczasowy format mundialu. Chce, by odbywały się one co trzy lata. W tym przypadku w latach między mistrzostwami świata odbywałyby się Klubowe Mistrzostwa Świata oraz turnieje kontynentalne.

Jasne jest natomiast, że tego typu zmiany realne są dopiero po mundialu 2030. Negocjacje w sprawie międzynarodowego kalendarza piłkarskiego na lata 2024-2030 są na ukończeniu. UEFA i CONMEBOL wcześniej sprzeciwiały się z kolei organizowaniu mistrzostw świata co dwa lata.

