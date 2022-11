PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Grupa B mundialu w Katarze to jedna z grup, w której wystąpią dwie europejskie drużyny – Francja i Dania. Jednocześnie są zdecydowanymi faworytami do awansu do fazy pucharowej. Ich plany pokrzyżować będą starały się Australia i Tunezja. Sprawdź terminarz grupy D MŚ 2022.

W grupie D MŚ 2022 wystąpią reprezentacje Francji, Australii, Danii i Tunezji

Rywalizacja w grupie D rozpocznie się 22 listopada, a zakończy 30 listopada

Mecze grupy D rozgrywane będą trzech stadionach – Education City Stadium, Al Janoub Stadium i Stadium 974

Terminarz grupy D MŚ 2022

Grupa D MŚ 2022 ma dwóch wyraźnych faworytów – reprezentacje Francji i Danii, które miały okazję rywalizować ze sobą w ostatniej edycji Ligi Narodów. Ich bezpośredni pojedynek, który może zadecydować o tym, która drużyna awansuje do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w tabeli, rozegrany zostanie 26 listopada o godzinie 17:00.

Wcześniej, bo 22 listopada, Francuzi zmierzą się z Australią, natomiast Dania z Tunezją. W ostatniej kolejce, zaplanowanej na 30 listopada, Trójkolorowi zagrają z kolei z Tunezją, a rywalem Duńczyków będzie Australia.

Mundial 2022: Kiedy i o której mecze grupy D?

Mecze grupy D mundialu w Katarze rozgrywane będą w dniach 22, 26 i 30 listopada. Mecze odbywać się będą na trzech stadionach. Najczęściej drużyny z tej grupy będą gościć na Al Janoub Stadium.

