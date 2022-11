fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

22 listopada odbędą się aż cztery spotkania na mistrzostwach świata w Katarze. O godzinie 17 Polacy zmierzą się z Meksykiem, a wcześniej będzie nam dane zobaczyć rywalizację Argentyny z Arabią Saudyjską. Tego dnia rozegrają się także mecze grupy D, gdzie faworytem do zajęcia pierwszego miejsca jest reprezentacja Francji. Sprawdź, jak wygląda harmonogram na trzeci dzień turnieju.

Przed nami trzeci dzień mundialu w Katarze

We wtorek reprezentacja Polski zagra z Meksykiem

Sprawdź harmonogram najbliższych meczów

Mistrzostwa Świata: gdzie oglądać spotkania

Za nami już dwa dni tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. W spotkaniu inaugurującym całą imprezę gospodarz nie pokazał się z najlepszej strony i przegrał z Ekwadorem 0-2. W niedzielę było już dużo ciekawiej, bowiem swoje mecze rozgrywały europejskie potęgi. Anglicy rozgromili Iran aż 6-2, natomiast Holandia po wyrównanym boju pokonała Senegal 2-0. Bardzo interesujący przebieg miało wieczorne starcie Stanów Zjednoczonych z Walią, gdzie po zaskakującej drugiej połowie Gareth Bale dał swojej drużynie punkt.

Wszystkie spotkania mistrzostw świata można śledzić na antenach Telewizji Polskiej. Spotkanie emitowane są na TVP 1, TVP 2, TVP Sport oraz na TVP 4K. Mecze są jednak transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również online.

W internecie spotkania mistrzostw świata można śledzić na dedykowanej stronie internetowej Sport.tvp.pl. Do dyspozycji kibiców jest też aplikacja mobilna TVP Sport, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS.

Argentyna – Arabia Saudyjska (grupa C)

Niekwestionowanym faworytem tego starcia oraz wygrania całej grupy C jest reprezentacja Argentyny, która bardzo płynnie przebrnęła przez eliminacje, a Leo Messi po udanym okresie w Paris Saint-Germain jest typowany do miana jednego z najlepszych graczy całego mundialu. Cztery lata temu w Rosji Arabia Saudyjska nie spisała się najlepiej, odpadając z turnieju już po fazie grupowej. Teraz trudno spodziewać się innego rezultatu, niż pewnego zwycięstwa ekipy z Ameryki Południowej.

Meksyk – Polska (grupa C)

Mecz, na który z olbrzymią niecierpliwością czekają wszyscy kibice “Biało-Czerwonych”. Na kilka godzin przed wtorkowym starciem z Meksykiem nie brakuje znaków zapytania. Nie wiemy, jaką formacją zdecyduje się ostatecznie zagrać selekcjoner Czesław Michniewicz, a także jakie nazwiska pojawią się w bloku defensywy oraz środku pola. Bez wątpienia ta rywalizacja będzie bardzo emocjonująca, bowiem obie drużyny są typowane do awansu z drugiego miejsca. Reprezentacja Polski z pewnością chce zamazać plamę po nieudanych mistrzostwach sprzed czterech lat, kiedy to uznała wyższość Kolumbii, Japonii i Senegalu, zajmując ostatnią lokatę.

Dania – Tunezja (grupa D)

We wtorek obejrzymy również zmagania w grupie D. O godzinie 14 Dania podejmie Tunezję. Zespół z Europy ma za sobą niemal bezbłędne eliminacje i jest uważany za potencjalnego “czarnego konia”, który ma potencjał na dojście do dalekiej fazy turnieju. W obliczu późniejszego meczu z Francją wygrana w pierwszej kolejce wydaje się więc dla niego wręcz koniecznością.

Francja – Australia (grupa D)

Wtorkową rywalizację w Katarze zakończymy meczem Francji z Australią. Obrońcy mistrzowskiego tytułu pragną ponownie udowodnić, jak ogromny potencjał drzemie w ich szeregach. Nie brakuje jednak niepokojących wiadomości. Kilka dni temu z turnieju wypadł Karim Benzema, który jeszcze do niedawna był w swojej życiowej formie. Co ciekawe, cztery lata temu obie drużyny również zmierzyły się ze sobą w fazie grupowej i to Australia okazała się zwycięska. Zespół Didiera Deschampsa z pewnością chcą udanego rewanżu.

Wtorkowe mecze 1. kolejki fazy grupowej MŚ 2022: harmonogram

Grupa C

11:00 Argentyna – Arabia Saudyjska

17:00 Meksyk – Polska

Grupa D

14:00 Dania – Tunezja

20:00 Francja – Australia

