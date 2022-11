Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentanci Francji

Francja – Australia: typy na mecz grupy D. W teorii terminarz mundialowy dla Francji ułożył się dość korzystnie. Trójkolorowi w pierwszym meczu zmierzą się z teoretycznie najsłabszym rywalem w grupie – Australią. Zwycięstwo ustawi ich w korzystnej pozycji na dalsze starcia.

Francja – Australia: typy i przewidywania

Absencja Karima Benzemy to kolejny poważny cios, który otrzymał w ostatnich tygodniach Didier Deschamps. Zaledwie kilka dni wcześniej z powodu urazu podczas treningu ze składu wypadł mu już Christopher Nkunku. Reprezentacja Francji niemal zawsze wymieniana jest w gronie faworytów na wielkim turnieju. W Katarze wystąpią w dużo słabszym aniżeli podczas Mistrzostw Świata w Rosji składzie. Na korzyść gra dla nich terminarz. Spotkanie z Australią, która miała olbrzymie problemy z awansem na turniej, nie powinno stanowić dla nich zbyt wielkiego wyzwania. Pytanie, jak szybko uda się napocząć defensywę Kangurów.

Australia na Mistrzostwa Świata nie jedzie zbyt wielkimi oczekiwaniami. Co prawda wyniki w ostatnich meczach były niezłe, a Kangury mogą pochwalić się pięcioma kolejnymi wygranymi. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że były to jednak drużyny pokroju Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy Nowej Zelandii. Kiedy Australia rywalizowała w barażu o awans na mundial z Peru, było to spotkanie, które oglądało się wyjątkowo ciężko. Jeśli mecze o wysoką stawkę tak mocno paraliżują podopiecznych Grahama Arnolda, trudno oczekiwać od nich przyzwoitego występu przeciwko Francuzom. Nasz typ: Francja Powyżej 1.5 gola.

Francja – Australia, ostatnie wyniki

Liga Narodów nie była w wykonaniu Francuzów udana. Podopieczni Didiera Deschampsa mieli ogromne problemy z regularnym punktowaniem i wygrali tylko jeden z sześciu meczów. Pokonać udało się w Paryżu Austrię. Wówczas wreszcie nienagannie spisała się defensywa, dzięki której Trójkolorowi po golach Mbappe i Girouda wygrali 2:0.

Oprócz tego porażki z Danią i Chorwacją i remis wyjazdowy z Austrią. Słabiutko.

Australijczycy natomiast mogą pochwalić się kolejnymi pięcioma wygranymi z rzędu. Nie były to mecze wybitne ani obfitujące w gole, jednak dość solidne w wykonaniu Kangurów. Klasa rywali była jednak nieporównywalnie niższa, aniżeli reprezentacji Francji, z którą przyjdzie im się zmierzyć.

Wygrać udało im się z Jordanią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Peru i dwukrotnie z Nową Zelandią.

Francja – ostatnie 5 meczów 25.09.2022 Dania – Francja 2:0 (Liga Narodów)

– Francja 2:0 (Liga Narodów) 22.09.2022 Francja – Austria 2:0 (Liga Narodów)

– Austria 2:0 (Liga Narodów) 13.06.2022 Francja – Chorwacja 0:1 (Liga Narodów)

0:1 (Liga Narodów) 10.06.2022 Austria – Francja 1:1 (Liga Narodów)

06.06.2022 Chorwacja 1:1 Francja (Liga Narodów) Australia – ostatnie 5 meczów 25.09.2022 Nowa Zelandia – Australia 0:2 (Towarzyskie)

0:2 (Towarzyskie) 22.09.2022 Australia – Nowa Zelandia 1:0 (Towarzyskie)

– Nowa Zelandia 1:0 (Towarzyskie) 13.06.2022 Australia – Peru 0:0 (5:4k) (Baraż o MŚ 2022)

– Peru 0:0 (5:4k) (Baraż o MŚ 2022) 07.06.2022 ZEA – Australia 1:2 (el. Mistrzostw Świata)

1:2 (el. Mistrzostw Świata) 01.06.2022 Australia – Jordania 2:1 (Towarzyskie)

Francja – Australia, sytuacja kadrowa

Z kadry Trójkolorowych wypadli niestety kontuzjowani Christopher Nkunku i Karim Benzema. Napastnika RB Lipsk zastąpił w drużynie Randal Kolo Muani. Didier Deschamps nie zdecydował się włączyć do kadry żadnego zawodnika w zastępstwie dla snajpera Królewskich.

Francja – Australia, historia

Tylko raz w historii reprezentacji Australii udało się pokonać Francuzów. Miało to miejsce w roku 2001. Ogółem ich pojedynków do tej pory oglądaliśmy pięć. Trzy z nich wygrali Trójkolorowi. Ostatni miał miejsce w 2018 roku podczas Mistrzostw Świata. Francja mocno męczyła się wówczas z Australią i wygrała jedynie 2:1. Zdecydowanie pewniejszego zwycięstwa oczekują od kadry kibice w Katarze.

Francja – Australia, statystyki przed meczem

Australia zachowała tylko jedno czyste konto w swoich ostatnich 16 meczach na Mistrzostwach Świata. Miało to miejsce 48 lat temu w meczu z reprezentacją Chile. Spotkanie rozgrywane było w 1974 roku.

Ostatnie trzy bramki dla Australii na mundialu padły po rzutach karnych. Każdy z nich wykonał Mile Jedinak. Ostatnim zawodnikiem, który strzelił bramkę dla Kangurów z otwartej gry był Tim Cahil w 2014 roku przeciwko Holendrom.

Tylko trzech poprzednich mistrzów świata rozpoczynało kolejne mistrzostwa od zwycięstwa. Byli to Niemcy w 1994 roku, a także Brazylijczycy w latach 1998 i 2016.

Od roku 1998 Francuzi aż trzykrotnie kwalifikowali się do finału mundialu. To najwięcej spośród wszystkich państw w tym czasie

Francja – Australia, kursy bukmacherskie

Jako wyraźny faworyt tego spotkania wskazywani są Francuzi. Kurs na ich zwycięstwo wynosi ok. 1.30. Typ na wygraną Australii to już nawet 11.00. Remis wyceniany jest w przedziale między 5.40, a 6.30. Jeśli planujecie obstawiać ten mecz, koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Betfan. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Francja – Australia, przewidywane składy

Wobec absencji Karima Benzemy dziennikarze spodziewają się, że Didier Deschamps postawi na nieco bardziej defensywne zestawienie linii ataku z Mbappe, Griezmannem i Dembele na szpicy, którzy będą asekurować również tyły.

Australijczycy postawią zapewne na doświadczonych napastników w postaci Mitchella Duke’a i Mathewa Leckie, którzy znajdują się w dobrej formie. Spore wątpliwości budzi natomiast ich zestawienie linii defensywnej. Trudno przewidzieć, na jakie rozwiązania postawi trener Arnold.

Francja: Lloris – Pavard, Konate, Upamecano, Hernandez – Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe – Giroud

Australia: Ryan – Atkinson, Rowles, Souttar, Behich – Irvine, Mooy, Boyle, Hrustic, Leckie – Maclaren

Francja – Australia, transmisja

Spotkanie Francji z Australią transmitowane będzie na antenie TVP 1 i TVP Sport. Początek rywalizacji we wtorek 22 listopada o godzinie 20:00.

