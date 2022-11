Dania – Tunezja: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Dania

Dania – Tunezja: typy na mecz grupy D. Dania przyjechała do Kataru z wielkimi ambicjami na sukces po tym, jak znakomicie zaprezentowali się w kwalifikacjach do tego wielkiego turnieju. Tunezja raczej nie ma większych szans na awans z grupy, w której jest jeszcze Francja, ale dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Początek meczu Dania – Tunezja o godzinie 14:00.

Education City Stadium Mistrzostwa świata, gr. D Dania Tunezja

Dania – Tunezja, typy i przewidywania

Każda drużyna chciałaby zacząć mistrzostwa świata od wygranej, ale Tunezji będzie w tym spotkaniu niezwykle ciężko choćby o remis. Dania znakomicie przebrnęła przez kwalifikacje wygrywając dziewięć z dziesięciu meczów i tylko jeden przegrywając. We wrześniu Duńczycy ograli także w Lidze Narodów Francję, z którą będą też rywalizować w grupie na mundialu, pokazując tym samym, że mają duże aspirację, a awans do 1/8 finału to minimum. Zdecydowanym faworytem wtorkowego pojedynku jest zespół z Europy i tak też typuje Kuba Olkiewiecz.

Tunezja znajduje się w ostatnim czasie również w dobrej formie wygrywając aż cztery z pięciu ostatnich pojedynków, przegrywając jedynie z Brazylią. Jednak poziom Iranu, Chile czy Japonii, a tym bardziej reprezentacji Komorów nie może być wyznacznikiem formy przed meczem z Danią. Danią, która w kwalifikacjach zachwyciła grą w defensywie tracąc jedynie trzy gole. Duńczycy również w sześciu meczach Ligi Narodów grając przeciwko Francji i Chorwacji stracili jedynie pięć goli. To sprawia, że Tunezja może mieć wielki problem ze zdobyciem bramki w bezpośredniej rywalizacji. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Dania – Tunezja, ostatnie wyniki

Dania jak burza przebrnęła przez kwalifikacje do mistrzostw świata wygrywając dziewięć z dziesięciu meczów i tylko raz przegrywając ze Szkocją. Duńczycy bez problemów rozprawili się z Austrią czy Izraelem nie wspominając już o dużo słabszych reprezentacjach Mołdawii czy Wysp Owczych. Podopieczni Hjulmanda świetnie także zaprezentowali się w Lidze Narodów dwukrotnie pokonując Francję, jednak w ostatecznym rozrachunku musieli uznać wyższość Chorwacji, z którą dwukrotnie przegrali. Ostatnie pięć spotkań to trzy zwycięstwa (Francja i 2x Austria) oraz dwie porażki z Chorwatami.

Tunezja w decydującym o awansie starciu rozprawiła się z Mali. Dwumecz był jednak bardzo wyrównany. Pierwsze starcie zakończyło się bowiem zwycięstwem 1:0 Tunezji po samobójczej bramce Sissako, a drugie bezbramkowym remisem. W czerwcu Tunezja wygrała towarzyski turniej Kirin Cup pokonując Chile oraz Japonię. We wrześniu rozegrała kolejne dwa mecze towarzyskie. Drużyna prowadzona przez Jalela Kadriego skromnie 1:0 pokonała Komory, a kilka dni później dostała lekcję futbolu od Brazylijczyków przegrywając aż 1:5. Tunezja ostatni mecz przed mistrzostwami rozegrała 16 listopada. Test zdała, bowiem bez większych problemów pokonała innego uczestnika mundialu reprezentację Iranu (2:0).

Dania – Tunezja, historia

To pierwsze spotkanie Danii z Tunezją na mistrzostwach świata. Ich jedyne dotychczasowe bezpośrednie spotkanie to mecz towarzyski rozegrany 20 lat temu w Japonii, przed mundialem w 2002 roku. Dania wygrała 2:1.

Warto dodać, że Dania nigdy nie przegrała z zespołem z Afryki na mistrzostwach świata (2 zwycięstwa, 2 remisy), podczas gdy Tunezja nigdy nie wygrała z europejską reprezentacją (trzy remisy, siedem porażek).

Dania – Tunezja, statystyki przed meczem

Będzie to szósty występ Danii na mistrzostwach świata, ale dopiero drugi raz w historii zakwalifikowali się na drugi turniej z rzędu (poprzednio 1998, 2002). Duńczycy awansowali z fazy grupowej w czterech z ostatnich pięciu turniejów, ale nigdy nie dotarli dalej niż do ćwierćfinału.

Co ciekawe, żaden z 30 goli zdobytych przez Danię na mistrzostwach świata nie został strzelony zza pola karnego. Żadna inna drużyna nie zdobyła na mundialu tylu goli nie mając przy tym na koncie bramki strzelonej z dystansu.

Dania awansowała na mundial wygrywając dziewięć z dziesięciu meczów kwalifikacji zachowując przy tym aż osiem czystych kont. Takim wynikiem nie może pochwalić się żadna inna reprezentacja.

Przed rozpoczynającym się mundialem w Katarze Tunezja przegrała aż 9 z 15 meczów rozgrywanych na mistrzostwach świata. Ponadto Tunezyjczycy tylko raz zachowali czyste konto na turnieju w 1978 roku tracąc łącznie 25 goli.

To będzie szósty występ Tunezji na mistrzostwach świata, jednak nigdy nie przebrnęła przez fazę grupową. Należy jednak dodać, że była pierwszym afrykańskim krajem, który wygrał mecz na mundialu, pokonując Meksyk 3:1 w 1978 roku.

Dania – Tunezja, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Typy na zwycięstwo Danii nie są zbyt wysokie i wynoszą około 1,49. Znacznie wyższe kursy zostały ustalone na remis i oscylują wokół 4,35. Najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest z kolei wygrana Tunezji. Typy na taki rezultat są dosyć duże i wynoszą aż 7,60.

Dania – Tunezja, przewidywane składy

Dania nie ma problemów kadrowych przed spotkaniem z Tunezją. Według oficjalnych informacji wszyscy zawodnicy są zdrowi. Jedynym zawodnikiem powracającym po kontuzji jest gracz Barcelony Andreas Christensen, jednak media przewidują, że defensor wtorkowy mecz rozpocznie od pierwszej minuty. Po stronie Tunezji Ellyes Skhiri doznał złamania kości policzkowej, ale pomocnik może grać w specjalnej masce i podobnie, jak w przypadku Christensena prawdopodobnie Skhiri wyjdzie w wyjściowym składzie.

Dania: Schmeichel – Wass, Kjaer, Christensen, Maehle – Eriksen, Delaey, Hojbjerg – Sikov, Dolberg, Damsgaard

Tunezja: Dahmen – Drager, Talbi, Bronn, Abdi – Laidouni, Skhiri, Chaalali – Slimane, Msakni, Khazri

Dania – Tunezja, kto wygra

Dania – Tunezja, transmisja meczu

Pierwszy mecz na mundialu w ramach rywalizacji w grupie D pomiędzy Danią i Tunezją będzie transmitowany na antenie TVP 1 oraz TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne również online w aplikacji sport.tvp.pl. Pojedynek skomentują Przemysław Pełka oraz Sebastian Milan. Początek o godzinie 14:00.

