Meksyk – Polska: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Meksyk – Polska: typy na mecz grupy C. Już we wtorek reprezentacja Polski rozegra pierwsze spotkanie na katarskim mundialu. Podopiecznych Czesława Michniewicza od razu czeka mecz, którego wynik będzie miał niewątpliwie kluczowe znacznie w walce o awans do pucharowej, co jest celem obu zespołów.

Meksyk – Polska, typy i przewidywania

Historia występów obu drużyn w pierwszych spotkaniach fazy grupowej zdecydowanie przemawia na korzyść reprezentacji Meksyku. Biało-czerwonych podczas ostatnich mundiali nie wiodło się najlepiej w inauguracyjnych meczach. Po ostatnich występach polskiego zespołu również można mieć sporo wątpliwości co do tego, w jakiej formie się znajduje. Takie niewątpliwie ma dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz, który nie przewiduje w tym meczu dobrego scenariusza dla reprezentacji Polski i spodziewa się wygranej Meksyku. W tym miejscu warto wspomnieć o promocji w STS, który oferuje bonus do 200 zł za trafiony typ na zwycięzce tego meczu. Do skorzystania z oferty uprawnia rejestracja z kodem promocyjnym GOAL200. Szczegóły o ofercie znajdziesz nieco niżej.

Jakub STS 2.75 wygrana Meksyku Zagraj!

Rozglądaliśmy się również za innymi opcjami na ten mecz. Mamy przeczucie, że w tym meczu nie zabraknie goli. Meksykanie strzelali przynajmniej jednego gola w swoich czterech ostatnich towarzyskich spotkaniach, podczas gdy Polacy po swojej stronie będą mieli Roberta Lewandowskiego, który będzie polował na swoje pierwsze trafienie w finałach mistrzostw świata. Wszystko to składa się nam na BTTS. I w takim kierunku idziemy. Nasz typ: BTTS.

STS 2.06 BTTS (obie strzelą – TAK) Zagraj!

Bonus 200 zł za typ na zwycięzcę w STS

Na wtorkowy mecz bardzo ciekawą promocję dla Czytelników goal.pl przygotował bukmacher STS. Sponsor reprezentacji Polski oferuje bowiem bonus 200 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy pojedynku Meksyk – Polska. Jak skorzystać z tej promocji? Wyjaśniamy.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL200 Dokonaj pierwszego depozytu Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO z konta depozytowego obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Meksyk – Polska Minimalna stawka zakładu 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany otrzymasz bonus w kwocie stanowiącej 20-krotność stawki zakładu z zastrzeżeniem, że kwota bonusu nie będzie większa niż 200 zł

Bonus do 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Meksyk – Polska Odbierz w STS z kodem GOAL200

Meksyk – Polska, ostatnie wyniki

Reprezentacje Meksyku i Polski do turnieju finałowego przystępują z takim samym celem – wyjście z grupy. Historia w tej kwestii przemawia za Meksykanami, którzy przez pierwszą rundę turnieju potrafili przebrnąć za każdym razem w ośmiu ostatnich turniejach. Po raz ostatni nie udało się im to w 1978 roku. Meksykanie mogą się również pochwalić wygranymi w pięciu z sześciu ostatnich meczów otwarcia na mundialu.

Statystki te nie oznaczają jednak, że reprezentacja Polski stoi na straconej pozycji przed wtorkowym meczem. Choć Biało-czerwoni przegrali osiem z ostatnich 11 meczów w turniejach finałowych mistrzostw świata, we wtorek mogą śmiało celować w zwycięstwo. O takim wyniku pozwala im myśleć potencjał zawodników, którzy pojawią się na murawie.

Zakład bez ryzyka 125 zł na mecz Meksyk – Polska. Najwyższy na rynku! Odbierz w STS z kodem GOAL

W ostatnich meczach przed rozpoczęciem mundialu obie drużyny radziły sobie ze zmiennym skutkiem. Reprezentacja Polski we wrześniu zakończyła rywalizację w Lidze Narodów porażką 0:2 z Holandią u siebie i skromną wygraną 1:0 z Walią na wyjeździe. Dzięki temu utrzymała się w najwyższej dywizji. Tuż przed wyjazdem do Kataru podopieczni Czesława Michniewicza rozegrali w Warszawie kontrolne spotkanie z reprezentacją Chile. Mecz zakończył się wygraną 1:0 polskiego zespołu po trafieniu Krzysztofa Piątka, ale gra naszej drużyny pozostawiała wiele do życzenia.

Meksykanie od września rozegrali pięć sparingowych spotkań zwycięstwa przeplatając porażkami. Drużyna Gerardo Martino mierzyła się kolejno z Paragwajem (0:1), Peru (1:0), Kolumbią (2:3), Irakiem (4:0) i Szwecją (1:2). Ostatnie z tych spotkań rozegrała w hiszpańskiej Gironie w ubiegłym tygodniu.

Meksyk – Polska, historia

Obie drużyny mierzyły się do tej pory osiem razy. Bilans tych konfrontacji jest remisowy, bowiem mają na swoim koncie po trzy zwycięstwa. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że Biało-czerwoni wszystkie zwycięstwa odnieśli w pierwszych trzech meczach z Meksykiem w latach 1973-1978. Od tamtej pory pozostają bez wygranej (dwa remisy, trzy zwycięstwa Meksyku).

Jedna z konfrontacji miała miejsca w finałach mistrzostw świata. W 1978 roku obie drużyny rywalizowały w fazie grupowej. Mecz zakończył się wygraną 3:1 polskiego zespołu. Po raz ostatni spotkały się natomiast pięć lat temu w towarzyskiej konfrontacji. Po trafieniu Raula Jimeneza skromnie 1:0 wygrał Meksyk.

Meksyk – Polska, statystyki przed meczem

Ostatnie pięć bramek zdobytych przez Polskę w finałach mistrzostw świata padło po stałych fragmentach gry. Ostatni gol z gry Biało-czerwoni zdobyli 20 lat temu. Zdobył go Paweł Kryszałowicz w meczu przeciwko USA.

Polska wygrała tylko jeden z ośmiu ostatnich meczów otwarcia mistrzostw świata (3 remisy, 4 porażki). Miało to miejsce w 1974 roku przeciwko Argentynie (3:2). Polska pozostaje bez wygranej w ostatnich sześciu takich meczach (3 remisy, 3 porażki), przegrywając trzy ostatnie.

Meksykanie wygrali pierwszy mecz w fazie grupowej w pięciu z sześciu ostatnich mundiali.

Reprezentacja Polski ostatni mundial zakończyła wygranym 1:0 meczem z Japonią w fazie grupowej. Biało-czerwoni dwa mecze z rzędu na mistrzostwach świata wygrali po raz ostatni w 1982 roku (z Peru i Belgią).

Reprezentacja Polski zdobyła 32 bramki w eliminacjach (łącznie z barażami). Tylko Anglia (39), Niemcy (36) i Holandia (33) zdobyły więcej spośród europejskich zespołów.

Meksyk – Polska, kursy bukmacherskie

Wtorkowe spotkanie pomiędzy Meksykiem i Polską nie ma faworyta, co widać również w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Zwycięstwa jednej i drugiej drużyny wyceniają są bardzo podobnie. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z najwyższego z kodem GOAL zakładu bez ryzyka w STS. Swój pierwszy zakład postawiony po założeniu konta możecie ubezpieczyć aż do 125!

Jak zakończy się spotkanie? Kursy na mecz Meksyk – Polska STS 2.75 MEKSYK 3.10 REMIS 2.90 POLSKA Zagraj! Superbet 2.90 MEKSYK 3.00 REMIS 2.80 POLSKA Zagraj! Betfan 2.81 MEKSYK 2.96 REMIS 2.81 POLSKA Zagraj! Totalbet 2.77 MEKSYK 3.07 REMIS 2.91 POLSKA Zagraj! Kursy aktualne na 18.11.2022 12:05

Meksyk – Polska, przewidywane składy

W zespole Meksyku największy znak zapytania widnieje przy nazwisku Raula Jimeneza, który przez trzy ostatnie miesiące leczył kontuzję pachwiny i pierwszy raz na murawie pojawił się w trakcie ostatniego towarzyskiego spotkania ze Szwecją. Wydaje się, że jego występ od pierwszej minuty we wtorkowym meczu przeciwko Polsce jest mało prawdopodobny. Na boisku na pewno nie zobaczymy Jesusa Corony, którego z gry na mundialu wykluczył uraz kostki.

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz przyznał ostatnio, że ma jeszcze kilka wątpliwości co do kształtu wyjściowej jedenastki na pierwszy mecz mundialu. Po dobrym występie przeciwko Chile miejsce w podstawowym składzie na pewno może wywalczyć sobie Bartosz Bereszyński.

Meksyk: Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Alvarez, Herrera, Guardado – Lozano, Martin, Vega

Polska: Szczęsny – Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszyński – S. Szymański, Krychowiak, Bielik, Zalewski – Zieliński – Lewandowski

Meksyk – Polska, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Meksyku 41% remisem 12% wygrana Polski 47% 17 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Meksyku

remisem

wygrana Polski

Meksyk – Polska, transmisja meczu

Pierwszy mecz reprezentacji Polski na mundialu rozegrany zostanie we wtorek (22 listopada) o godzinie 17:00. Kibice spotkanie będą mogli obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. Pojedynek z Meksykiem skomentują Mateusz Borek i Janusz Michalik.

Zakład bez ryzyka 125 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź STS! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.