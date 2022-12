fot. PressFocus Na zdjęciu: Portugalia - Szwajcaria

Reprezentacja Portugalii ze Szwajcarią rywalizowała o ostatnie miejsce w 1/4 finału mistrzostw świata. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki przystąpili podopieczni Fernando Santosa. Portugalczycy do przerwy prowadzili 2:0. W pierwszym kwadransie drugiej połowy dołożyli kolejne dwa gole. To nie był jednak koniec strzelania na Lusail Iconic Stadium.

Portugalia ze Szwajcarią w czterech ostatnich meczach była górą trzykrotnie

We wtorkowy wieczór Cristiano Ronaldo i spółka walczą z Helwetami o awans do 1/4 finału mundialu

Starcie na Lusail Iconic Stadium długo przed meczem budziło duże emocje

Portugalia z doskonałą skutecznością

Reprezentacja Portugalii rywalizowała w fazie grupowej katarskiego mundialu w grupie H. Pokonała w niej Urugwaj (2:0) oraz Ghanę (3:2). Niemniej po starciu z Koreą Południową opuszczała plac gry na tarczy. Ekipa Fernando Santosa zdominowała jednocześnie rywalizację w swojej grupie.

Reprezentacja Szwajcarii ma natomiast za sobą wiktorię nad Serbią (3:2), dzięki czemu zakończyła rywalizację na drugim miejscu w tabeli grupy G. Wcześniej Helweci przegrali z Brazylią (0:1), ale turniej zaczęli od wiktorii nad Kamerunem (1:0).

Pierwsze fragmenty wtorkowej rywalizacji z udziałem Portugalczyków i Szwajcarów były spokojne. Każda drużyna podeszła do meczu, szanując przeciwnika, co skutkowało tym, że po 10 minutach gry byliśmy świadkami tylko jednego celnego strzału autorstwa Breela Embolo. Fernando Santos zaskoczył, bo zawody na ławce rezerwowych zaczal Cristiano Ronaldo.

Fantastyczny gol

Wynik spotkania został natomiast otwarty w 18. minucie. Świetnym uderzeniem z lewej nogi popisał się Goncalo Ramos, ktory trafił w okienko szwajcarskiej bramki. Tym samym 21-letni napastnik w swoim czwartym występie w drużynie narodowej zanotował drugie trafienie. Zawodnik udanie zastępował zatem największą gwiazdę w reprezentacji Portugalii w roli wysuniętego napastnika.

Jednym trafieniem Portugalczycy się nie zadowolili. Ekipa Fernando Santosa prowadzenie podwyższyła w 33. minucie, gdy kapitalnym trafieniem głową popisał się Pepe. Obrońca wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i mocnym uderzeniem sprawił, że zaliczka faworyta została powiększona.

Tymczasem w drugiej odsłonie już w 51. minucie gola na 3:0 strzelił Goncalo Ramos. Piłkarz broniący barw Benfiki Lizbona tym razem wykorzystał podanie od Diogo Dalota. Jednocześnie świetnym wyczuciem w kontekście składu wyróżnił się Fernando Santos. Z kolei cztery minuty później trafienie na 4:0 zanotował Raphael Guerreiro. To sprawiło, że lekkie rozluźnienie wkradło się w szeregi Portugalczyków i następstwem tego była bramka dla Helwetów, którą zdobył Manuel Akanji.

Ramos w 67. minucie skompletował z kolei hat-tricka, popisując się efektowną podcinką. Tym samym w swoim trzeciem występie na katarskim turnieju zawodnik zanotował trzecie trafienie. Jest kolejnym po Pedro Paulecie i Cristiano Ronaldo zawodniku z hat-trickiem w reprezentacji Portugalii na mistrzostwach świata. Ogólnie to czwarty portugalski piłkarz z takim osiągnięciem. Wynik rywalizacji został ustalony przez Rafaela Leao w doliczonym czasie gry.

Portugalia – Szwajcaria 6:1 (2:0)

1:0 Ramos 18′

2:0 Pepe 33′

3:0 Ramos 51′

4:0 Guerreiro 55′

4:1 Akanji 58′

5:1 Ramos 67′

6:1 Leao 90+1′

