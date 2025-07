Zagłębie Lubin w kolejnym sparingowym spotkaniem podczas przygotowań do nowego sezonu zagra z FK Teplice. Mecz odbędzie się we wtorek, 8 lipca. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Zagłębie - FK Teplice.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Damian Dąbrowski

Zagłębie Lubin – FK Teplice: gdzie obejrzeć?

Czwarte sparingowe spotkanie rozegra we wtorkowe popołudnie Zagłębie Lubin. W dotychczasowych spotkaniach kontrolnych Miedziowi spisywali się ze zmiennym skutkiem. Na koncie mają wygrane z FC Koszyce (3:2) i Odrą Opole (2:1) oraz porażkę z Wisłą Płock (0:2). Teraz przyjdzie im się zmierzyć z FK Teplice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 i prawdopodobnie będzie transmitowane za pośrednictwem internetu.

Zagłębie – FK Teplice: transmisja za darmo

Sparingowe spotkanie Zagłębie – FK Teplice rozegrane zostanie we wtorek (8 lipca) o godzinie 17:00. Mecz ma być do obejrzenia ZA DARMO na platformie Superbet TV, która ma w planach przeprowadzenie transmisji.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do Superbet TV? Wystarczy tutaj założyć konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Warto także pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to jedynie 2 zł.

Kiedy odbędzie się sparing Zagłębie Lubin – FK Teplice? Spotkanie Zagłębie Lubin – FK Teplice rozegrane zostanie we wtorek (7 lipca) o godzinie 17:00. Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Lubin – FK Teplice? Transmisja z meczu Zagłębie Lubin – FK Teplice ma być dostępna na platformie Superbet TV.

