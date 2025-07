SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Slovan – Wisła: gdzie obejrzeć?

We wtorkowy wieczór dojdzie do bardzo ciekawego sparingowego spotkania. Wisła Kraków w ramach przygotowań do nowego sezonu zmierzy się na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. W dotychczasowych meczach kontrolnych Biała Gwiazda remisowała 2:2 z Termaliką Nieciecza i 1:1 z Puszczą Niepołomice. Teraz czeka ją pojedynek ze zdecydowanie najtrudniejszym rywalem. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:15 i ma być transmitowany za pośrednictwem internetu.

Slovan – Wisła: transmisja za darmo

Mecz Slovan – Wisła Kraków odbędzie się we wtorek (8 lipca) o godzinie 20:15. Transmisja z tego spotkania ma być dostępna ZA DARMO na platformie Superbet TV.

Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy w tym miejscu założyć konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Co warte wspomnienia, minimalna wpłata u tego bukmachera to zaledwie 2 zł.

Kurs 150.00 na awans Wisły do Ekstraklasy

Przy okazji wtorkowego spotkania warto również zwrócić uwagę na specjalną promocję Superbet, który oferuje kurs 150.00 na awans Wisły Kraków do Ekstraklasy w nadchodzącym sezonie. Dzięki tej ofercie można zgarnąć dodatkowy bonus 300 zł. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj TUTAJ konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład pojedynczy za minimum 2 zł na awans Wisły do Ekstraklasy. Zakład zaliczany do promocji to: Kl. końcowa – Polska – 1.liga 2025/26 – Awansuje – Wisła Kraków. Jeżeli Wisła awansuje, otrzymasz od Superbet dodatkowy bonus 300 zł.

O której dzisiaj sparing Wisły?

Wisła swoje trzecie, a jednocześnie przedostatnie sparingowe spotkanie przed rozpoczęciem nowego sezonu rozegra we wtorek (8 lipca). Wyjazdowy mecz ze Slovan Bratysława rozpocznie się o 20:15.

Kiedy odbędzie się sparing Slovan Bratysława – Wisła Kraków? Spotkanie Slovan Bratysława – Wisła Kraków rozegrane zostanie we wtorek (7 lipca) o godzinie 20:15. Gdzie obejrzeć mecz Slovan Bratysława – Wisła Kraków? Transmisja z meczu Slovan Bratysława – Wisła Kraków ma być dostępna na platformie Superbet TV.

