PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Grupa C mistrzostw świata w Katarze to najbardziej interesująca grupa dla polskich klubów. Jest to oczywiście związane z grającą w niej reprezentacją Polski, której przyjdzie się mierzyć z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Sprawdź terminarz grupy C MŚ2 2022.

W grupie C MŚ 2022 wystąpią reprezentacje Argentyny, Arabii Saudyjskiej, Meksyku i Polski

Pierwsza grupowa kolejka odbędzie się 22 listopada, natomiast ostatnie spotkania rozegrane zostaną 30 listopada

Spotkania grupy C rozgrywane będą na trzech obiektach – Lusail Stadium, Stadium 974 i Education City Stadium

Terminarz grupy C MŚ 2022

Grupa C MŚ 2022 ma swojego zdecydowanego faworyta i jest nim reprezentacja Argentyny. Drużyna z Lionelem Messim w składzie nie powinna mieć problemów z zakończeniem rywalizacji na pierwszym miejscu. Polscy kibice mają natomiast nadzieję, że w walce o drugą lokatę uczestniczyć będzie reprezentacja Polski.

Biało-czerwoni udział w katarskim rozpoczną 22 listopada od spotkania z Meksykiem na Stadium 974. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 17:00. Sześć godzin wcześniej na boisko wybiegną reprezentacje Argentyny i Arabii Saudyjskiej.

W drugim swoim spotkaniu drużyna Czesława Michniewicza zmierzy się 26 listopada z Arabią Saudyjską, natomiast na zakończenie grupowej rywalizacji zagra 30 listopada z Argentyną.

Mundial 2022: Kiedy i o której mecze grupy C?

Mecze grupy C katarskiego mundialu zostały podzielone na trzy dni – 22, 26 i 30 listopada.

Zobacz także: Mundial 2022 – terminarz