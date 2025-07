Legia Warszawa – FK Aktobe: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (10.07.2025)

Legia Warszawa - FK Aktobe to mecz pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy. Spotkanie Wojskowych rozpocznie się przy Łazienkowskiej w czwartek (10 lipca) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Legia - Aktobe.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia – Aktobe: gdzie oglądać?

Legia Warszawa rozpocznie swoją drogę w eliminacjach do Ligi Europy na stadionie przy Łazienkowskiej. Rywalem Wojskowych w pierwszej rundzie będzie kazachski FK Aktobe. Mimo że polski zespół uchodzi za zdecydowanego faworyta dwumeczu, nie może pozwolić sobie na lekceważenie przeciwnika.

Wojskowi przystępują do sezonu pod wodzą nowego szkoleniowca – Edwarda Iordanescu. Rumuński trener ma za zadanie nie tylko przywrócić stołecznemu klubowi dawny blask na krajowym podwórku, ale również poprowadzić do dalszych sukcesów w europejskich pucharach. Kibiców może jednak niepokoić niewielka liczba letnich wzmocnień, co może mieć znaczenie w dalszych fazach rywalizacji. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Legia – Aktobe.

Legia – Aktobe: transmisja w TV

Mecz Legii Warszawa z kazachskim FK Aktobe będzie można śledzić w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, a do skomentowania zostali wyznaczeni Dariusz Szpakowski oraz Robert Podoliński. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej rozbrzmi o godzinie 21:00.

Legia – Aktobe: stream online

Rywalizację między Legią Warszawa a FK Aktobe w I rundzie eliminacji do Ligi Europy możesz także śledzić online. Starcie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport.

Legia – Aktobe: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że zdecydowanym faworytem meczu są piłkarze Legii Warszawa. Kurs na wygraną Wojskowych wynosi około 1.34, natomiast zwycięstwo Aktobe oceniane jest na poziomie mniej więcej 8.90.

Legia Warszawa Aktobe 1.34 5.25 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 10 lipca 2025 12:23 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – FK Aktobe? Mecz zostanie rozegrany w czwartek, 10 lipca, o godzinie 21:00 przy Łazienkowskiej. Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa – FK Aktobe? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.

