PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Zobacz, jakie spotkania czekają w czwartek na Mistrzostwach Świata w Katarze. Prezentujemy krótką zapowiedź spotkań zaplanowanych na 24 listopada.

Czwartek to piąty dzień Mistrzostw Świata w Katarze

Obejrzymy kolejne cztery starcia turnieju

Najciekawszym z nich wydaje się pojedynek faworyzowanych Brazylijczyków z Serbami

Szwajcaria – Kamerun (grupa G)

Piąty dzień Mundialu w Katarze rozpocznie kolejny pojedynek pomiędzy zespołami z różnych kontynentów. Faworytem zdaje się reprezentacja Szwajcarii, która znajduje się w świetnym momencie. Helweci w swojej grupie eliminacyjnej wyprzedzili mistrzów Europy, Włochów. Nie przegrali żadnego meczu, tracąc zaledwie dwa gole. Z kolei kadra Kamerunu marzy o pierwszym awansie z grupy od 32 lat. Piłkarze po zaciętym boju wyeliminowali w finale play-offów Algierię i wierzą, że pokazanie siły na własnym kontynencie było dobrym prognostykiem przed głównym turniejem.

Urugwaj – Korea Południowa (grupa H)

Reprezentacja Urugwaju poleciała do Kataru z jasno określonym celem: sprawić godne pożegnanie pokoleniu Luisa Suareza i Edinsona Cavaniego. Obaj napastnicy podejmowali klubowe decyzje z myślą o ostatnim wielkim turnieju. Wydaje się, że wyjście z grupy nie powinno być dla Latynosów zanadto skomplikowane. Priorytetem jest jednak pokonanie Korei Południowej w pierwszej kolejce. Urusi muszą uważać na wracającego do zdrowia Heung-min Sona, ale z pewnością są faworytami czwartkowego starcia.

Portugalia – Ghana (grupa H)

Tak, jak Urugwaj chce pożegnać grono weteranów reprezentacja Portugalii. Cristiano Ronaldo ma już 37 lat, a jego przyjaciel Pepe – 39. Dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki to ostatnia szansa, by sięgnąć po upragniony Puchar Świata. Pierwszym krokiem na tej drodze jest pokonanie kadry Ghany. Afrykanie nie czują kompleksu na mundialach; strzelali gole w 9 z 12 meczów na tym turnieju. Z pewnością też chcą odpłacić się Portugalczykom za porażkę z 2014 roku.

Brazylia – Serbia (grupa G)

Reprezentacja Brazylii jest jednym z głównych faworytów do wygrania mundialu. Jak taka presja może przygnieść, przekonała się ostatnio Argentyna. Neymar i spółka muszą w dodatku już na początku zmierzyć się z bardzo silnym rywalem. Zespół z Serbii przeszedł przez eliminacje, jak burza, a do tego może liczyć na swoje największe gwiazdy. Dusan Vlahović, Aleksandar Mitrović czy Filip Kostić to gracze potrafiący złamać każdą defensywę.

