Portugalia – Ghana: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2022)

Portugalia – Ghana: typy na mecz grupy H. Drużyna prowadzona przez Fernando Santosa w swoim premierowym spotkaniu na mundialu w Katarze zmierzy się z reprezentacją Ghany. Początek starcia w ramach grupy H w czwartek 24 listopada o godzinie 17:00.

Stadium 974 Mistrzostwa świata, gr. H Portugalia Ghana 1.40 4.80 8.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2022 14:21 .

Portugalia – Ghana, typy i przewidywania

W tym spotkaniu wszystkie oczy zwrócone będą na Cristiano Ronaldo, dla którego mistrzostwa świata w Katarze niemal na pewno będą ostatnim mundialem w karierze. CR7 na pewno da z siebie wszystko i pomimo swoich problemów w Manchesterze United, ma pełne zaufanie ze strony Fernando Santosa. Według Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, były napastnik Realu Madryt w czwartek wieczorem pokona ghańskiego bramkarza. Typ Kuby: gol Cristiano Ronaldo.

Reprezentacja Portugalii jest zdecydowanym faworytem tego meczu, co chyba nikogo nie dziwi. Podopieczni Fernando Santosa są nawet rozpatrywani jako jeden z kandydatów do końcowego triumfu na całych mistrzostwach świata. Portugalczycy mają wspaniałe pokolenie młodych piłkarzy, a w połączeniu z dużo bardziej doświadczonymi Cristiano Ronaldo czy Pepe może okazać się to idealną mieszanką. Nasz typ: Portugalia wygra minimum dwoma golami.

Portugalia – Ghana, ostatnie wyniki

Reprezentacja Portugalii w ostatnim sparingu przeciwko Nigerii urządziła sobie “strzelaninę” i wygrała rezultatem 4:0. Wcześniej drużyna prowadzona przez Fernando Santosa rywalizowała w Lidze Narodów, gdzie w grupie z Hiszpanią, Szwajcarią oraz Czechami zajęła drugie miejsce i ostatecznie nie awansowała do fazy play-off. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego uzbierał dziesięć punktów, czyli o oczko mniej od Hiszpanów. Oto ich wyniki w tych rozgrywkach – 2:0 i 4:0 z Czechami, 4:0 i 0:1 ze Szwajcarią oraz 1:1 i 0:1 z Hiszpanią.

Jeśli weźmiemy pod lupę reprezentację Ghany, to w ostatnich trzech meczach towarzyskich podopieczni Otto Addo zwyciężyli nad Szwajcarią (2:0), pokonali Nikaraguę (1:0) oraz przegrali z Brazylią (0:3). Wcześniej ekipa z Afryki mierzyła się z Nigerią w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki, gdzie w rewanżu potrzebna była dogrywka i rzuty karne, w których lepsi okazali się Ghańczycy.

Portugalia – Ghana, historia

Portugalczycy mierzyli się z Ghaną tylko raz w całej historii. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego podejmowała ekipę z Afryki w fazie grupowej mistrzostw świata w 2014 roku, które rozgrywane były w Brazylii. Wówczas padł wynik 2:1 dla Portugalii, a zwycięstwo swojemu zespołowi zapewnił niezawodny Cristiano Ronaldo.

Portugalia – Ghana, statystyki przed meczem

Portugalia wygrała tylko 3 ze swoich ostatnich 14 meczów na mundialu.

Ghana po raz czwarty wystąpi na mistrzostwach świata. Tylko raz nie wyszła z grupy (2014).

Ghańczycy dotarli do ćwierćfinału mundialu w 2010 roku. To najlepszy wynik afrykańskiej drużyny w historii, obok Kamerunu (1990) oraz Senegalu (2022).

Cristiano Ronaldo jest jednym z pięciu piłkarzy, którzy zdobyli gole na czterech różnych MŚ. Innymi zawodnikami, którzy mogą pochwalić się takim osiągnięciem, są Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose i Leo Messi. Żaden gracz nie trafił do siatki w pięciu turniejach, czego w Katarze może dokonać kapitan reprezentacji Portugalii.

Portugalia – Ghana, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu na Stadium 974 jest reprezentacja Portugalii. Kurs na wygraną podopiecznych Fernando Santosa wynosi około 1.40, a typ na zwycięstwo zespołu z Afryki to mniej więcej 9.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziecie w TOTALbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w TOTALbet kod promocyjny GOAL.

Portugalia – Ghana, przewidywane składy

Jasne jest, że selekcjonerzy obu drużyn wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. W reprezentacji Portugalii nie powinno zabraknąć największych gwiazd, czyli Cristiano Ronaldo, Bernardo Silvy oraz Rafaela Leao. Nie wiadomo, czy zdolny do gry będzie Nuno Mendes z PSG. W ataku Ghańczyków ma wystąpić napastnik Athletiku Bilbao – Inaki Williams – który zdecydował się na reprezentowanie tego kraju kosztem Hiszpanii.

Portugalia – Ghana, kto wygra?

Portugalia – Ghana, transmisja meczu

Czwartkowy mecz pomiędzy Portugalczykami a Ghańczykami transmitowany będzie na TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Początek starcia na Stadium 974 w czwartek 24 listopada o godzinie 17:00.

