Szwajcaria – Kamerun: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2022)

Szwajcaria – Kamerun: typy na mecz grupy G. Grupa G, w której oprócz Szwajcarii i Kamerunu jest jeszcze Brazylia i Serbia wydaje się jedną z ciekawszych na mistrzostwach świata w Katarze. Poza faworyzowanymi Canarinhos każda pozostała ekipa ma spore szanse na awans do kolejnej rundy, dlatego każdy punkt będzie miał ogromne znaczenie. Faworytem czwartkowego pojedynku są Helweci, ale to nie znaczy, że zespół z Afryki przed pierwszym gwizdkiem stoi na straconej pozycji. Początek meczu o godzinie 11:00.

Szwajcaria – Kamerun, typy i przewidywania

Szwajcaria wygrała trzy z ostatnich pięciu spotkań. Jednak tylko raz w dziewięciu ostatnich rywalizacjach zachowała czyste konto. To może być wielką okazją dla Kamerunu, który choć w ostatnim czasie nie prezentuje dobrej formy to często trafia do siatki rywala. Szybcy gracze ofensywni Nieposkromionych Lwów powinni wykorzystać nienajlepszą grę w defensywie swojego rywala i pokusić się o przynajmniej jedną bramkę. Jakub Olkiewicz spodziewa się, że obie drużyny przynajmniej po jednym razie wpiszą się na listę strzelców.

Szwajcaria nie zwykła przegrywać meczów otwierających na mistrzostwach świata. Ostatni raz stało się tak w 1966 roku. Od tego czasu w pięciu kolejnych spotkaniach dwukrotnie wygrali i trzykrotnie zremisowali. Helweci udanie też zakończyli zmagania w Lidze Narodów wygrywając trzy ostatnie mecze. W dużo gorszej dyspozycji jest Kamerun, który nie potrafi wygrać od czterech spotkań, a na mundialu notuje serię siedmiu porażek z rzędu. Nasz typ: zwycięstwo Szwajcarii.

Szwajcaria – Kamerun, ostatnie wyniki

Szwajcarzy awans na mundial wywalczyli rzutem na taśmę w ostatniej kolejce eliminacji. Dzięki wpadce Włochów i zwycięstwu 4:0 z Bułgarią Helweci w ostatecznym rozrachunku wyprzedzili Italię o dwa punkty i zapewnili sobie bezpośredni awans na mundial. Następnie Szwajcarzy rozegrali dwa mecze towarzyskie, w których zremisowali z Kosowem oraz przegrali z Anglią. W Lidze Narodów trafili do trudnej grupy z Portugalią, Hiszpanią i Czechami, którą skończyli na trzecim miejscu za silniejszymi rywalami z Półwyspu Iberyjskiego. Helweci wygrali oraz przegrali po jednym meczu z każdą z reprezentacji uzyskując dziewięć punktów. W rozegranym sparingu tuż przed samym mundialem Szwajcaria przegrała z Ghaną 0:2.

Kamerun w listopadzie rozegrał dwa mecze towarzyskie i oba zakończył remisami 1:1. Nieposkromione Lwy nie potrafiły wygrać ani z niżej notowaną Jamajką, ani Panamą. Również wrześniowa forma tej reprezentacji nie zachwyca. W kolejnych dwóch sparingach Kameruńczycy przegrali z Uzbekistanem i Koreą Południową nie strzelając w tych starciach nawet jednego gola, a tracąc trzy. Kamerun ostatnie zwycięstwo odniósł 4 września pokonując Gwineę Równikową 2:0, jednak była to ich jedyna wygrana w ostatnich sześciu meczach, co z pewnością nie może napawać optymizmem przed pierwszym meczem mundialu.

Szwajcaria – Kamerun, historia

Szwajcaria i Kamerun nigdy wcześniej nie rywalizowały ze sobą. Ostatni mecz Helweci przeciwko reprezentacji z Afryki rozegrali w 2012 roku pokonując 2:1 Tunezję. Wcześniej przeciwko drużynie z Czarnego Lądu rywalizowali na mistrzostwach świata w 2006 roku, gdy pokonali Togo 2:0. Kamerun z kolei przegrał każdy z ostatnich czterech meczów na mundialu, gdy ich rywalem była reprezentacja z Europy. Wygrali tylko raz w 1990 pokonując Rumunię.

Szwajcaria – Kamerun, statystyki przed meczem

To piąte mistrzostwa świata z rzędu, na których wystąpią Szwajcarzy. Jest to ich najlepsza seria w historii.

Szwajcaria jest niepokonana w pięciu ostatnich meczach otwierających mundial (2 zwycięstwa, 3 remisy) odkąd przegrali 0:5 z Niemcami w 1966 roku.

Helweci tylko raz skończyli fazę grupową mundialu na pierwszym miejscu. Miało to miejsce w 2006 roku, a w czterech meczach nie stracili ani jednej bramki będą jak dotąd jedyną taką drużyną w historii.

Kamerun przegrał każdy z ostatnich siedmiu meczów na mistrzostwach świata. Tylko Meksyk w całej historii przegrał więcej meczów z rzędu w historii tego wielkiego turnieju (9 spotkań w latach 1930 – 1958).

Nieposkromione Lwy po raz ósmy zagrają na mundialu, co jest rekordem wśród reprezentacji afrykańskich. Mają też najwięcej rozegranych pojedynków spośród drużyn z Czarnego Lądu, a tylko Nigeria może pochwalić się większą ilością zdobytych goli (23 do 18 strzelonych przez Kamerun).

Szwajcaria – Kamerun, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem czwartkowego spotkania jest Szwajcaria. Kurs na zwycięstwo Helwetów wynoszą około 1,75. Kursy na remis w tym spotkaniu oscylują wokół 3,60. Zdaniem bukmacherów najmniej prawdopodobnym scenariuszem jest wygrana Kamerunu.

Szwajcaria – Kamerun, przewidywane składy

Obaj selekcjonerzy mają do dyspozycji wszystkich swoich zawodników przy ustalaniu składów na czwartkowy mecz. Yann Sommer odniósł kontuzję na początku października, ale wydaje się, że bramkarz reprezentacji Szwajcarii wrócił już do pełni sił i czwartkowy mecz rozpocznie od pierwszej minuty.

Szwajcaria – Kamerun, kto wygra

Szwajcaria – Kamerun, transmisja meczu

Mecz grupy G pomiędzy Szwajcarią i Kamerunem będzie można obejrzeć w Telewizji Publicznej. Czwartkowy pojedynek będzie transmitowany na antenach TVP 2, TVP Sport oraz TVP 4K. Mecz skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn. Początek meczu o godzinie 11:00.

