Brazylia – Serbia: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Brazylia – Serbia: typy na mecz grupy G. W czwartek udział w katarskim mundialu rozpocznie drużyna uważana za głównego kandydata do zdobycia złotego medalu. Niezwykle mocni Canarinhos podejmować będą Serbię i w żadnym wypadku nie mogą lekceważyć swojego przeciwnika.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, gr. G Brazylia Serbia 1.51 4.50 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2022 12:00 .

Brazylia – Serbia, typy i przewidywania

Czego możemy spodziewać się w meczach mundialu z udziałem reprezentacji Brazylii? Na pewno bramek. Takiego zdania jest również dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz, który stawia na to, że w piątkowy wieczór obejrzymy przynajmniej trzy gole. Za takim scenariuszem przemawiają wyniku ostatnich meczów Brazylii i Serbii. W przypadku Canarinhos co najmniej trzy gole oglądaliśmy w ich z 6 z 7 ostatnich meczów, natomiast w przypadku Serbów miało to miejsce w 4 z 6 spotkań. Typ Kuby Olkiewicza: powyżej 2,5 bramki

My idziemy w nieco innym kierunku. Jeżeli chodzi o liczbę goli to stawiamy nieco bezpiecznej, bowiem na co najmniej dwa. Dorzucamy jednak do tego zakład na zwycięstwo Brazylijczyków, którzy do turnieju przystąpią z ogromną determinacją. Canarinhos na ostatnich mundialach rzadko tracili punktu w meczach fazy grupowej i nie spodziewamy się, aby tak się stało w ich pierwszym występie w Katarze. Nasz typ: wygrana Brazylii i powyżej 1,5 bramki

Brazylia – Serbia, promocje bukmacherów

Brazylia – Serbia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Brazylii do turnieju finałowego mistrzostw świata w Katarze przystępuje w roli największego faworyta do końcowego sukcesu. Nie ma wątpliwości, że Canarinhos dysponują obecnie najsilniejszym od lat zespołem, którego potencjał pozwala im myśleć o zdobyciu nie tylko pierwszego medalu mistrzostw świata od 2002 roku, ale o wywalczeniu tytułu mistrzów świata.

Klasę Brazylijczyków potwierdzają również osiągane przez nich wyniki. Z 29 ostatnich spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, przegrali tylko jedno. W finałowym meczu Copa America w lipcu 2021 roku ograła ich Argentyna. Od tamtej pory Canarinhos rozegrali 15 spotkań, wygrywając 12 z nich, nie dając również rywalom żadnych szans w eliminacjach do turnieju. Aktualnie Brazylijczycy mogą się pochwalić passą siedmiu kolejnych zwycięstw, którą będą chcieli kontynuować w Katarze.

Rywalem Brazylii w czwartkowy wieczór będzie reprezentacja Serbii, która do turnieju przystępuje z jednym celem. Jest nim awans do fazy pucharowej. Ta sztuka nie udała im się podczas żadnego z trzech ostatnich występów na mundialu (2006, 2010, 2018).

W Katarze Serbowie będą chcieli dobrą formę z eliminacji, w których nie przegrali ośmiu ostatnich meczów. W międzyczasie musieli jednak uznać wyższość Danii w towarzyskim meczu i Norwegii w Lidze Narodów. Do turnieju przystępują jednak mogąc pochwalić się serią sześciu kolejnych meczów bez porażki, z których aż pięć rozstrzygnęli na swoją korzyść. We wrześniowych meczach Ligi Narodów pokonali 4:1 Szwecję i 2:0 Norwegię, a w ostatnim sprawdzianie przed turniejem rozbili 5:1 Bahrajn.

Brazylia – Serbia, historia

Po rozpadzie Jugosławii, reprezentacja Serbii z Brazylią miała okazję rywalizować tylko dwa razy. Oba spotkania zakończyły się zwycięstwami Canarinhos. W 2014 roku Brazylijczycy wygrali skromnie 1:0 w towarzyskim meczu rozegranym w Sao Paulo. Zwycięskiego gola zdobył wówczas Fred.

Drugie spotkanie miało miejsce podczas ostatniego mundialu w 2018 roku, kiedy obie drużyny także mierzyły się w fazie grupowej. Brazylia wygrała 2:0 po golach Paulinho i Thiago Silvy, odbierając Serbom nadzieję na awans do fazy pucharowej.

Brazylia – Serbia, statystyki przed meczem

Brazylia jest niepokonana w swoich ostatnich 15 meczach fazy grupowej na mistrzostwa świata, wygrywając 12 z nich. Ostatniej porażki w grupie doznała w meczu przeciwko Norwegii w 1998 roku

Brazylia wygrywała swoją grupę w pierwszej rundzie turnieju na każdym turnieju od 1982 roku. Po raz ostatnie nie przebrnęła przez pierwszą rundę w 1966 roku

Serbia zakwalifikowała się do czterech z ostatnich pięciu turniejów finałowych mistrzostw świata (wliczając 2022 rok). Od początku tego okresu w 2006 roku przegrała siedem z dziewięciu meczów mistrzostw świata. W pozostałych dwóch remisowała

Neymar miał bezpośredni udział w 42% z 19 bramek zdobytych przez Brazylię w finałach mistrzostw świata od czasu swojego debiutu w turnieju w 2014 roku. Zdobył sześć goli i zaliczył dwie asysty.

Tylko Memphis Depay i Harry Kane (12 goli) zdobyli więcej bramek od Aleksandara Mitrovicia (8 w 8 meczach) w głównej fazie eliminacji w strefie europejskiej (bez baraży). Żaden zawodnik nie zanotował więcej asyst niż Dusan Tadić (6 w 8 meczach)

Brazylia – Serbia, kursy bukmacherskie

Brazylia – Serbia, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Brazylii Tite ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. W pełni gotowi do gry są między innymi Antony, Bruno Guimarares i Alex Telles, którzy zmagali się ostatnio z problemami zdrowotnymi.

W zespole Serbii pod znakiem zapytania stoi występ Aleksandara Mitrovicia, który zmagał się ostatnio z urazem kostki. Decyzja w sprawie jego gry w tym meczu prawdopodobnie zapadnie w ostatniej chwili. Kandydatem do zastąpienia go w wyjściowej jedenastce jest Luka Modrić.

Brazylia – Serbia, kto wygra?

Brazylia – Serbia, transmisja meczu

Jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów 1. kolejki mundialu w Katarze pomiędzy Brazylią i Serbią rozegrany zostanie w czwartek (24 listopada) o godzinie 20:00. Mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K.

