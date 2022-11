Urugwaj – Korea Południowa: typy, kursy, zapowiedź (24.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Urugwaju

Urugwaj – Korea Południowa: typy na mecz grupy H. Na papierze grupa H Mistrzostw Świata wydaje się dość wyrównana, a o kwestii awansu mogą decydować niuanse. Zmagania w niej rozpocznie starcie Korei Południowej z Urugwajem.

Education City Stadium Mistrzostwa świata, gr. H Urugwaj Korea Płd. 1.80 3.60 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 listopada 2022 19:58 .

Urugwaj – Korea Południowa, typy i przewidywania

Dla sztabu szkoleniowego Urugwaju jedną z najważniejszych kwestii przed początkiem mundialu w Katarze był stan zdrowia Ronalda Araujo. Obrońca FC Barcelony pojechał razem z kadrą do Kataru, jednak nie zagra on przynajmniej w dwóch pierwszych meczach. 23-latek jest ostoją linii defensywnej zarówno Dumy Katalonii, jak i drużyny narodowej. Jego brak w meczach z Koreą Południową i Portugalią może być odczuwalny. La Celeste są w dobrej formie i przystępują do rywalizacji w grupie z silnym postanowieniem awansu do fazy pucharowej.

Ma o co martwić się również trener Korei Południowej. Z urazem twarzy zmaga się Heung-Min Son, który jest największą gwiazdą i nadzieją tej reprezentacji. Bez napastnika Tottenhamu Czerwoni tracą wiele jakości z przodu. Mało kto stawia, że prowadzona przez Filipe Coelho drużyna awansuje do fazy pucharowej, dlatego Korea Południowa wszystko może, ale nic nie musi. Większa presja w pierwszym meczu towarzyszyć na pewno będzie reprezentacji Urugwaju. Wskazują na to również kursy bukmacherskie. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Urugwaj – Korea Południowa

Urugwaj – Korea Południowa, ostatnie wyniki

Całkiem nieźle radził sobie Urugwaj podczas eliminacji do mundialu w Katarze. W grupie zajął trzecie miejsce za Argentyną i Brazylią, a dobre występy kontynuował także w kolejnych meczach. Piłkarze z Ameryki Południowej przegrali tylko jeden z dziewięciu meczów, co dobitnie pokazuje ich siłę. Jedynie Iranowi w ostatnich miesiącach udało się ich pokonać.

Urugwajczycy imponowali skutecznością w meczach z Chile, Meksykiem, czy Panamą. Każdy z nich wygrali, zachowując czyste konto. Nie inaczej było w trakcie ich ostatniego sparingu z Kanadą przed Mistrzostwami Świata, który wygrali 2:0.

Korea Południowa wygrywała większość z ostatnich meczów, choć Japonia w lipcu pokazała jej miejsce w szeregu, wygrywając aż 3:0. To jedyna porażka Czerwonych na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy. W dwóch sparingach przed turniejem Korea wygrała kolejno z Kamerunem i Islandią po 1:0, choć okazji bramkowych miała nieco więcej. Sztab szkoleniowy cieszy mimo to dyspozycja bloku defensywnego.

Jak strzelać gole Korei Południowej zademonstrowała jednak we wrześniu Kostaryka, która w meczu wyjazdowym zremisowała z nią 2:2. Rywale byli nawet bliscy zwycięstwa, ale remis uratował bramką w końcówce spotkania Heung-Min Son.

Urugwaj – Korea Południowa, historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały w 2018 roku w meczu towarzyskim. Wygrała wówczas Korea Południowa, która była w tym spotkaniu stroną dominującą i wykreowała sobie więcej okazji do zdobycia gola. Było to jedyne zwycięstwo drużyny z Azji w ostatnich spotkaniach. Wcześniejszej cztery pojedynki za każdym razem wygrywał Urugwaj. Najważniejszym z nich było zwycięstwo podczas Mistrzostw Świata z 2010 roku. La Celeste wygrali wtedy 2:1 w ⅛ finału.

Urugwaj – Korea Południowa, statystyki przed meczem

Urugwaj wygrał sześć z ostatnich ośmiu meczów na Mistrzostwach Świata. Na mundialu w Rosji wygrał cztery mecze, wyrównując swój rekord z Mistrzostw Świata z 1930 roku.

To będzie dla Korei Południowej 11 już udział w Mistrzostwach Świata. Żadna inna drużyna z Azji nie może się pochwalić takim wynikiem.

Urugwaj wygrał tylko jeden ze swoich ostatnich siedmiu meczów otwarcia Mistrzostw Świata. Miało to miejsce w 2018 roku w spotkaniu z Egiptem. Mimo to w pięciu z siedmiu edycji udało mu się awansować do fazy pucharowej.

50 procent zwycięstw Korei Południowej na meczach mundialowych miało miejsce podczas turnieju w 2002 roku. Wygrali wtedy trzy z sześciu meczów. Patrząc szerzej, Korea Południowa wygrała tylko trzy z ostatnich 27 meczów na Mistrzostwach Świata.

Urugwaj – Korea Południowa, kursy bukmacherskie

Urugwaj – Korea Południowa, przewidywane składy

Największym problemem dla trenera Diego Alonso będzie zastąpienie w składzie Ronalda Araujo. Obrońca FC Barcelony z powodzeniem mógł występować zarówno na prawej, jak i środku defensywy.

W podstawowym składzie Korei Południowej prawdopodobnie nie zobaczymy jeszcze Heung-Min Sona. Sztab szkoleniowy prawdopodobnie będzie wolał dmuchać na zimne i zamiast niego zdecyduje się na inne wybory personalne w ataku.

Urugwaj – Korea Południowa, kto wygra?

Urugwaj – Korea Południowa, transmisja

Jeśli szukacie transmisji meczu Urugwaj – Korea Południowa, znajdziecie ją na antenie TVP 1 i TVP Sport. Początek rywalizacji zaplanowany został na czwartek 24 listopada o godzinie 14:00.

