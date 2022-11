PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Kto gra w jutrzejszych meczach na mundialu? W środę na murawę wybiegną zespoły z grup C oraz D. Do gry wracają zatem między innymi Polacy, którzy w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze zmierzą się z Argentyńczykami i Francuzi, którzy zagrają z Tunezyjczykami.

W środę będziemy świadkami bardzo ciekawych meczów na MŚ 2022

Transmisje ze wszystkich czterech spotkań przeprowadzi Telewizja Polska

Najciekawiej dla polskich kibiców zapowiada się starcie Polaków z Argentyńczykami

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (30 listopada)?

16:00 Australia – Dania

16:00 Tunezja – Francja

20:00 Arabia Saudyjska – Meksyk

20:00 Polska – Argentyna

Australia – Dania (grupa D)

Do niezwykle interesującego starcia dojdzie o godzinie 16:00, kiedy to w meczu o awans do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze zagrają Australijczycy oraz Duńczycy. “Kangury” przed tą serią gier z trzema punktami na koncie plasują się tuż za Francją, czyli na drugim miejscu w tabeli grupy D. Z kolei ekipy z Europy ma tylko jedno oczko i musi pokonać swoich rywali, aby myśleć o play-offach. Czy Christian Eriksen i spółka nie zawiodą duńskich kibiców?

Tunezja – Francja (grupa D)

W drugim meczu grupy D na boisko wybiegną piłkarze z Tunezji oraz Francji. Popularni “Trójkolorowi” mają już zapewniony udział w fazie pucharowej mundialu w Katarze, dlatego w tym spotkaniu Didier Deschamps może dać odpocząć najlepszym zawodnikom i wystawić kilku rezerwowych. Tunezyjczycy wciąż jednak przynajmniej teoretycznie mogą wyjść z grupy, więc emocji na pewno nie zabraknie.

Arabia Saudyjska – Meksyk (grupa C)

Nie tylko spotkanie Polska – Argentyna interesuje polskich kibiców, ponieważ ostateczny układ tabeli grupy C będzie zależał także od wyniku w pojedynku Arabia Saudyjska – Meksyk. Zespół prowadzony przez Gerardo Martino jest jednym z niewielu na turnieju, który nie strzelił jeszcze ani jednego gola, ale cały czas liczy się w walce o awans do fazy play-off. Saudyjczycy mają na swoim koncie trzy punkty, a Meksykanie jedynie jedno oczko.

Polska – Argentyna (grupa C)

“Wisienką na torcie” tego dnia będzie starcie Polski z Argentyną. Reprezentacja “Biało-Czerwonych” dawno nie grała meczu o takim ciężarze gatunkowym. Podopieczni Czesława Michniewicza póki co są liderem tabeli, lecz w tej grupie wszystko jeszcze może się wydarzyć. Polacy po dwóch kolejkach fazy grupowej MŚ 2022 uzbierali cztery punkty, a Argentyńczycy trzy oczka. Tak więc nic nie jest rozstrzygnięte. Do boju Polsko!