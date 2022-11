fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Gerardo Martino

Arabia Saudyjska – Meksyk: typy na mecz grupy C. Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Co ciekawe, w grupie C wszystkie drużyny mają jeszcze szanse na awans do 1/8 finału. Początek spotkania w środę o godzinie 20. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, gr. C Arabia Saudyjska Meksyk 4.75 4.20 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2022 19:18 .

Arabia – Meksyk, typy i przewidywania

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej mundialu w Katarze. Bardzo ciekawie zapowiadają się zmagania w “polskiej grupie”, gdzie wszystkie cztery drużyny mają szanse na awans do 1/8 finału. Oczywiście najtrudniej będzie Meksykowi, który dotychczas zgromadził jeden punkt i wygląda zdecydowanie najgorzej. Po zaskakującej wygranej nad Argentyną Arabia Saudyjska przegrała z Polską, czym nieco skomplikowała sobie sytuację, choć w dalszym ciągu wszystko pozostaje w jej nogach. Biorąc pod uwagę, że obie ekipy chcą zwyciężyć, spodziewamy się zaciętej rywalizacji. Zdaniem Kuby Olkiewicza mecz zakończy się remisem.

Zdecydowanie większe szanse na trzy punkty ma Arabia Saudyjska, która udowodniła już, że potrafi grać na wysokim poziomie. Meksyk dotychczas nie strzelił bramki i stracił dwie, a Arabia zdołała dwukrotnie pokonać bramkarza rywali. Nie spodziewamy się, aby w środę padło wiele bramek. Nasz typ – poniżej 2,5 gola.

Arabia – Meksyk, ostatnie wyniki

W pierwszej kolejce fazy grupowej Arabia Saudyjska zaskoczyła cały piłkarski świat i niespodziewanie ograła Argentynę 2-1, wykonując ogromny krok w stronę awansu do 1/8 finału. Drugi mecz nie wyszedł już jej tak samo dobrze, bowiem uległa Polsce 0-2. Azjatycki zespół mógł w tym spotkaniu poradzić sobie dużo lepiej, lecz w końcówce pierwszej połowy nie wykorzystał rzutu karnego i ostatecznie nie zdołał pokonać Wojciecha Szczęsnego.

Te mistrzostwa fatalnie układają się natomiast dla Meksyku, który przez większość ekspertów był typowany do awansu z drugiego miejsca. Po bezbramkowym remisie z Polską nastąpiła bolesna porażka z Argentyną (0-2), która mocno zniwelowała szanse na grę w fazie pucharowej. Drużyna Gerardo Martino długo utrzymywała remis przeciwko reprezentacji Argentyny, lecz w drugiej połowie swoją ogromną jakość pokazał Leo Messi, dając drużynie cenne prowadzenie.

Arabia – Meksyk, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą dotychczas pięciokrotnie i aż cztery razy zwyciężał Meksyk. Po raz ostatni spotkały się w 1999 roku. Wówczas zespół z Ameryki Północnej wygrał aż 5-1. Na mistrzostwach świata będzie to natomiast pierwsze bezpośrednie starcie.

Arabia – Meksyk, statystyki przed meczem

Meksyk nie przegrał żadnego z pięciu bezpośrednich spotkań między obiema drużynami

Dla Arabii Saudyjskiej to dziewiętnaste spotkanie na mistrzostwach świata. Za każdym razem mierzyła się z innym rywalem

Meksyk nie wygrał żadnego z czterech ostatnich meczów na mistrzostwach świata (tylko raz miał dłuższą serię bez zwycięstwa)

Arabia Saudyjska tylko raz zachowała czyste konto na mistrzostwach świata

Meksyk nie strzelił gola w żadnym z czterech ostatnich spotkań na mistrzostwach świata

Arabia – Meksyk, kursy bukmacherskie

Co ciekawe, zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Meksyk, który zgromadził najmniej punktów. Kursy na jego zwycięstwo wynoszą około 1,70. W przypadku wygranej Arabii Saudyjskiej jest to natomiast nawet aż 4,75.

Arabia Saudyjska Remis Meksyk 4.75 4.20 1.70 4.65 4.20 1.70 4.75 4.20 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2022 19:18 .

Arabia – Meksyk, przewidywane składy

Arabia – Meksyk, transmisja meczu

Środowe spotkanie grupy C pomiędzy Arabią Saudyjską a Meksykiem rozpocznie się o godzinie 20. Telewizyjną transmisję można śledzić na kanałach TVP 2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański oraz Janusz Michalik.

