Australia – Dania: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2022)

Australia – Dania: typy na mecz grupy D. Po dwóch seriach spotkań fazy grupowej w tabeli zapanowała dość nieoczekiwana sytuacja. Australia jest na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej. O wyjście z grupy powalczy w bezpośrednim meczu z reprezentacją Danii, której występ na mundialu w Katarze jak na razie jest sporym rozczarowaniem.

Al Janoub Stadium Mistrzostwa świata, gr. D Australia Dania 7.00 4.40 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2022 11:14 .

Australia – Dania, typy i przewidywania

Reprezentacja Australii sprawiła w poprzednim spotkaniu małą niespodziankę i wygrała 1:0 z Tunezją. Kangury oddały zaledwie dwa celne strzały na bramkę, a jeden z nich zamieniony został przez Mitchella Duke’a na gola. Skuteczności pozazdrościć im mogłaby niejedna reprezentacja. Sprawia to, że w ostatnim meczu fazy grupowej Australia powalczy z Danią o awans do fazy pucharowej. Nie jest ona faworytem, jednak mundial ten już wielokrotnie pokazał, że jest turniejem underdogów.

Występy Danii podczas Mistrzostw Świata w Katarze to jak na razie spore rozczarowanie. Podopieczni trenera Hjulmanda mieli bez problemów obok Francji zameldować się do fazy pucharowej, a po dwóch meczach mają na koncie zaledwie jeden punkt i wyprzedzają tylko Tunezję. Sporym rozczarowaniem przede wszystkim jest ofensywa zespołu, w której pierwsze skrzypce odgrywać mieli Mikkel Damsgaard i Kasper Dolberg, którzy jak na razie zawodzą. Jedyną bramkę na turnieju dla Duńskiego Dynamitu strzelił obrońca – Andreas Christensen. Piłkarze ofensywni nie mogą przecież liczyć, że za każdym razem w strzelaniu goli wyręczać ich będą obrońcy. Nasz typ: Dania Powyżej 2.5 gola.

Australia – Dania, ostatnie wyniki

Niespodziewane zwycięstwo nad Tunezją zwiększyło szanse reprezentacji Australii na awans do fazy pucharowej. Kangury w pierwszym spotkaniu dostały lekcję futbolu od Francuzów. Nie podłamało ich to i mimo kilku dogodnych okazji do strzelenia goli przez rywali w drugim meczu, udało im się zachować czyste konto.

Sparingi przed Mistrzostwami Świata pokazały, że Australijczycy potrafią się odpowiednio organizować w defensywie i nie tracą aż tak łatwo bramek. Wygrali oni dwukrotnie z Nową Zelandią, a także Peru, nie tracąc przy tym ani jednej bramki.

Bilans ostatnich meczów Duńczyków nie był korzystny jeszcze przed rozpoczęciem mundialu. Wyniki z Mistrzostw Świata w Katarze wcale go nie poprawiły. Duński Dynamit wygrał jedynie dwa z ostatnich sześciu spotkań, co jest mocno martwiącą dla sztabu szkoleniowego statystyką.

Wygrać udało im się na przestrzeni kilku poprzednich miesięcy tylko z Austrią i Francją w Lidze Narodów. Dwukrotnie przegrali z Chorwacją, a na Mistrzostwach Świata zdobyli tylko jeden punkt w dwóch meczach za sprawą bezbramkowego remisu z Tunezją.

Australia – Dania, historia

Do tej pory oba zespoły miały okazję mierzyć się czterokrotnie. Tylko jeden z tych meczów wygrała Australia. Ostatni raz rywalizowały w 2018 roku na Mistrzostwach Świata w Rosji. Po wyrównanym starciu padł remis 1:1. Kangury zajęły wówczas ostatnie miejsce w grupie, z której do fazy pucharowej awansowały Francja i właśnie Dania.

Australia – Dania, statystyki przed meczem

Australia przegrała osiem z 11 meczów przeciwko europejskim drużynom na Mistrzostwach Świata. W żadnym z tych spotkań nie udało jej się zachować czystego konta.

Australia wygrała tylko trzy z ostatnich 18 meczów na Mistrzostwach Świata. Wygrała z Japonią w 2006 roku, Serbią w 2010 i Tunezją podczas tego turnieju. Tylko w dwóch ze wspomnianych 18 potyczek udało jej się zachować czyste konto

Christian Eriksen podczas mundialu w Katarze wykreował już siedem okazji bramkowych. To o pięć więcej od każdego z pozostałych zawodników kadry Danii. Tylko Antoine Griezmann z drużyn występujących w grupie D może pochwalić się lepszym wynikiem (9 szans wykreowanych)

Mitchell Duke strzelił pięć bramek w ośmiu ostatnich meczach dla Australii. Cztery z nich zdobył po uderzeniach głową

Australia – Dania, kursy bukmacherskie

Australia – Dania, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego starcia jest Dania. Kursy na jej zwycięstwo oscylują w granicach 1.51. Typ na wygraną Australii wyceniany jest już dość wysoko i wynosi mniej więcej 6.80. Nieco niżej bukmacherzy wyceniają remis – na ok. 4.30.

Australia – Dania, przewidywane składy

Po stronie Kangurów w ostatnim meczu fazy grupowej zabraknie kontuzjowanego Nathaniela Atkinsona. 23-letni obrońca doznał urazu w meczu z Francją i jego występ jest mocno wątpliwy. Większe problemy mają natomiast rywale.

Trener Hjumland prawdopodobnie straci na to spotkanie zarówno Thomasa Delaneya, jak i Simona Kjaera, którzy zmagają się z kontuzjami. Sztab szkoleniowy mocno liczył na występ tych doświadczonych kadrowiczów, jednak lekarze są do tego pesymistycznie nastawieni.

Australia – Dania, kto wygra?

Australia – Dania, transmisja

Spotkanie transmitowane będzie na antenie TVP 2 i TVP Sport. Początek rywalizacji Danii z Australią we wtorek o godzinie 16:00. Skomentują je Sławomir Kwiatkowski i Sebastian Mila.

