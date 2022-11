Tunezja – Francja: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Tunezja – Francja: typy na mecz grupy D. Podopieczni Didiera Deschampsa w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze zmierzą się z Tunezyjczykami, którzy mają jeszcze teoretyczne szanse na awans do play-offów. Początek starcia w ramach grupy D w środę 30 listopada o godzinie 16:00.

Education City Stadium Mistrzostwa świata, gr. D Tunezja Francja 7.00 4.20 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2022 20:26 .

Tunezja – Francja, typy i przewidywania

Faworytem bukmacherów w tym meczu oczywiście jest reprezentacja Francji, za którą przemawiają wszystkie argumenty. „Trójkolorowi”, którzy zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej mundialu w Katarze, nie powinni mieć problemów z Tunezyjczykami. Według Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, Francuzi wygrają ten pojedynek, a w spotkaniu padną przynajmniej dwa gole. Typ Kuby: wygrana Francji i powyżej 1,5 bramki.

Ofensywa Francji na turnieju w Katarze jest imponująca. „Trójkolorowi” zdobyli już sześć bramek, a autorami pięciu z nich byli Kylian Mbappe oraz Olivier Giroud. Młodszy z dwójki trzykrotnie trafił do siatki rywali, a bardziej doświadczony napastnik Milanu strzelił dwa gole. Jeśli były snajper Arsenalu zdobędzie bramkę przeciwko Tunezji, to stanie się najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Nasz typ: gol Oliviera Giroud.

Tunezja – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji ma komplet zwycięstw na mistrzostwach świata w Katarze (2:1 z Danią oraz 4:1 z Australią), co oznacza pewny już awans do fazy play-off MŚ 2022, gdzie „Trójkolorowi” mogą zmierzyć się z… Polską. Przed mundialem Francuzi występowali w Lidze Narodów, gdzie grali w kratkę. Jeśli chodzi o trzy ostatnie pojedynki podopiecznych Didiera Deschampsa w tych rozgrywkach, to przegrali z Danią (0:2), wygrali z Austrią (2:0) i ulegli Chorwacji (0:1)

Tunezja na mundialu w Katarze jeszcze nie wygrała, ale wciąż ma teoretyczne szanse na wyjście z grupy, choć trzeba byłoby pokonać Francję i liczyć na sprzyjające okoliczności w drugim spotkaniu. Zespół z Afryki najpierw bezbramkowo zremisował z Danią, a później przegrał z Australią (0:1), co może być kluczowe w kontekście dalszego losu tej drużyny. Tunezyjczycy w sparingach przed turniejem grali z Iranem (2:0), Brazylią (1:5) oraz Komorami (1:0).

Tunezja – Francja, historia

Tunezja mierzyła się z Francją jedynie trzy razy w całej historii. Reprezentacja „Orłów Kartaginy” nigdy nie pokonała drużyny „Trójkolorowych”, bowiem w 2002 i 2010 roku padły remisy (1:1 i 1:1), a w 2008 roku lepsi okazali się Francuzi (3:1). Wszystkie te spotkania były towarzyskie.

Tunezja – Francja, statystyki przed meczem

Reprezentacja Francji jeszcze nigdy nie przegrała z Tunezją – zaliczyła jedno zwycięstwo i dwa remisy w trzech meczach z tym afrykańskim zespołem.

Tunezyjczycy nie zdobyli jeszcze bramki pomimo oddanych aż 27 strzałów w swoich dwóch pierwszych spotkaniach na MŚ 2022.

Tunezja zachowała tylko dwa czyste konta w swoich 17 meczach na mistrzostwach świata (12%).

Kylian Mbappe strzelał gola w każdym z trzech ostatnich spotkań na mundialu i może stać się drugim graczem, który zdobędzie cztery bramki z rzędu dla Francji. Just Fontaine w 1958 roku trafiał do siatki w sześciu kolejnych starciach.

Francuzi wygrali każdy z ostatnich sześciu meczów na mistrzostwach świata, co stanowi ich najdłuższą w historii passę zwycięstw na mundialu. Tylko Włosi (7 w latach 1934-1938) oraz Brazylijczycy (11 w latach 2002-2006) mieli dłuższą passę wygranych na MŚ.

Tunezja – Francja, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego meczu na Education City Stadium jest reprezentacja Francji. Kurs na wygraną podopiecznych Didiera Deschampsa wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo Tunezji to mniej więcej 6.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 125 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Tunezja – Francja, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Tunezji zapewne wystawi najsilniejszą możliwą jedenastkę, ponieważ jego drużyna wciąż ma teoretyczne szanse na awans do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. Didier Deschamps może z kolei pozwolić odpocząć swoim kluczowym zawodnikom, ponieważ „Trójkolorowi” zapewnili już sobie udział w play-offach. Na murawie na pewno nie pojawi się Lucas Hernandez, który doznał poważnej kontuzji.

Tunezja – Francja, kto wygra?

Tunezja – Francja, transmisja meczu

Środowy mecz pomiędzy Tunezyjczykami a Francuzami transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Przemysław Pełka i Marcin Żewłakow. Początek starcia na Education City Stadium w środę 30 listopada o godzinie 16:00.

