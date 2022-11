Polska – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska – Argentyna: typy na mecz grupy C. Reprezentację Polski w środowy wieczór czeka najważniejszy i prawdopodobnie najtrudniejszy mecz w tym roku. Stawką pojedynku Polski z Argentyną będzie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Stadium 974 Mistrzostwa świata, gr. C Polska Argentyna 7.00 4.20 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2022 12:59 .

Polska – Argentyna, typy i przewidywania

Reprezentacja Polski nie jest faworytem środowego spotkania. Na boisko w takiej roli wybiegną podopieczni Lionela Scaloniego, których w tym meczu interesować będzie tylko wygrana. Biało-czerwoni nie stoją oczywiście na straconej pozycji, ale tym razem na przeciwko siebie będą mieli znacznie lepszych zawodników niż miało to miejsce w meczach przeciwko Arabii Saudyjskiej i Meksykowi. Dziennikarz goal.pl Jakub Olkiewicz nie jest optymistą i sądzi, że tym razem reprezentacji Polski nie uda się zachować czystego konta. Stawia na wygraną Argentyny dodając do tego zakład na przynajmniej dwie bramki. Taki scenariusz nie wyklucza awansu naszego zespołu, ale uzależniony będzie wówczas od wyniku drugiego spotkania tej grupy. Typ Kuby Olkiewicza: wygrana Argentyny + powyżej 1,5 bramki

My przede wszystkim spodziewamy się w tym meczu ogromnych emocji. Naszym zdaniem również nie zabraknie w tym meczu goli i stawiamy na to, że padną one z obu stron. Robertowi Lewandowskiemu po trafieniu przeciwko Meksykowi “spadł kamień z serca” i przeciwko Argentynie będzie mógł zagrać z większym luzem. I liczymy, że właśnie ten luz pozwoli mu ukąsić Argentynę przynajmniej raz w tym meczu. Nasz typ: BTTS

Polska – Argentyna, ostatnie wyniki

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata scenariusz, w którym reprezentacja Polski ma cztery punkty po dwóch spotkaniach każdy brałby w ciemno. Nikt raczej nie brał jednak pod uwagę opcji, w której Biało-czerwoni przed ostatnim meczem z Argentyną będą zajmować pierwsze miejsce w tabeli. Po bezbramkowym remisie z Meksykiem i zwycięstwie 2:0 z Arabią Saudyjską podopieczni Czesława Michniewicza mają wszystko we własnych rękach, bowiem będą pewni awansu do fazy pucharowej remisując w środowy wieczór. O taki rezultat nie będzie jednak łatwo.

Reprezentacja Argentyny do meczu z Polską przystąpi zdeterminowana do odniesienia zwycięstwa, bowiem tylko przy takim rozstrzygnięciu zagwarantuje sobie pozostanie na turnieju. Dotychczasowe występy argentyńskiego zespołu na mundialu w Katarze pokazały jednak, że nie jest to zespół, z którym nie można nawiązać walki. Pokazał to również Meksyk, który co prawda przegrał 0:2, ale do momentu straty pierwszego gola bardzo dobrze powstrzymywał faworyzowanego przeciwnika.

Reprezentacja Polski może awansować do 1/8 finału także w przypadku porażki, ale wówczas dużo zależeć będzie od wyniku drugiego spotkania w którym Arabia Saudyjska mierzyć się będzie z Meksykiem. Polaków na pewno w takiej sytuacji wyeliminuje wygrana Arabii Saudyjskiej, natomiast w przypadku remisu lub zwycięstwa Meksyku, o tym która drużyna zagra w fazie pucharowej zadecyduje prawdopodobnie bilans bramkowy. Niewykluczony jest także scenariusz, w którym decydować będzie klasyfikacji fair-play czy nawet losowanie.

Polska – Argentyna, historia

Reprezentacje Polski i Argentyny do tej pory mierzyły się ze sobą 11 razy. Bilans tych konfrontacji jest korzystny dla argentyńskiego zespołu, który odniósł sześć zwycięstw. Biało-czerwoni triumfowali w trzech spotkaniach, a dwie konfrontacje zakończyły się podzialem punktów.

W ostatnich latach obie drużyny nie miały okazji zbyt często ze sobą rywalizować. W 2011 spotkały się ze sobą w towarzyskim meczu w Warszawie, ale Argentyna wystąpiła w tym pojedynku głębokimi rezerwami. Mecz zakończył się wygraną 2:1 polskiej drużyny.

Środowe spotkanie będzie także trzecim pojedynkiem tych drużyn w finałach mistrzostw świata. Podczas mundialu w 1974 roku górą była Polska, która w Stuttgarcie wygrała 3:2. Cztery lata później 2:0 triumfowała grają przed własną publicznością Argentyna.

Polska – Argentyna, statystyki przed meczem

Po wygraniu czterech z siedmiu pierwszych meczów mistrzostw świata z drużynami z Ameryki Południowej, Polska przegrała każdy z trzech ostatnich meczów, nie strzelając ani jednej bramki.

Argentyna przegrała dwa ostatnie mecze mistrzostw świata z europejskimi drużynami. W 2018 roku przegrała z Chorwacją (0:3) i Francją (3:4). Nigdy wcześniej nie przegrała trzech kolejnych meczów na mundialu z europejskimi zespołami.

Polska zachowała czyste konto w każdym z trzech ostatnich meczów na mistrzostwach świata, w tym w obu podczas obecnego turnieju, mimo że w tej edycji na jej bramkę oddano 27 strzałów (9 celnych). Nigdy wcześniej Polska nie zanotowała czterech kolejnych mundialowych czystych kont.

Lionel Messi strzelał bramkę w sześciu kolejnych meczach dla Argentyny we wszystkich rozgrywkach, co jest jego najdłuższą serią bramek dla swojej reprezentacji.

Polska będzie walczyć o wyjście z grupy po raz pierwszy od turnieju w 1986 roku. Argentyna będzie walczyć o awans do faz pucharowej po raz 13. w ostatnich 14 występach w mistrzostwach świata. Jedyny raz kiedy jej się to nie udało miał miejsce w 2002 roku.

Polska – Argentyna, kursy bukmacherskie

Polska Remis Argentyna 7.00 4.20 1.50 7.00 4.20 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2022 12:59 .

Polska – Argentyna, przewidywane składy

Najważniejszą wiadomością dla Czesława Michniewicza jest to, że przed meczem z Argentyną ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Żaden z piłkarzy nie narzeka na problemy zdrowotne, żaden nie pauzuje także za żółte kartki. Nie jest jednak wykluczone, że ze względów taktycznych selekcjoner reprezentacji Polski zdecyduje się na dokonanie zmian w składzie w porównaniu do ostatniego meczu z Arabią Saudyjską. Nie jest także wykluczone, że na mecz z Argentyną wybiegnie ta sama jedenastka.

Lionel Scaloni po porażce z Arabią Saudyjską zdecydował się na dokonanie kilku zmian w wyjściowej jedenastce na mecz z Meksykiem. Przed meczem Polską w podstawowym składzie Argentyny nie należy się spodziewać rewolucji, ale drobne roszady są jak najbardziej możliwe.

Polska – Argentyna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Polski 0% remisem 0% wygraną Argentyny 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Polski

remisem

wygraną Argentyny

Polska – Argentyna, transmisja meczu

Mecz Polska – Argentyna rozegrany zostanie 30 listopada (środa) o godzinie 20:00. Spotkanie, które odbędzie się na 974 Stadium, obejrzymy “na żywo” na kanałach TVP1 i TVP 4K. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Równolegle do tego spotkania toczyć się będzie drugi pojedynek grupy C pomiędzy Arabią Saudyjską i Meksykiem. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP 2.

