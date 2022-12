Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer nie zawiesi butów na kołku w kadrze narodowej, jeśli cały czas będzie otrzymywał powołania. Reprezentacja Niemiec wczoraj odpadła z mistrzostw świata w Katarze.

Manuel Neuer nie myśli o zakończeniu reprezentacyjnej kariery

Bramkarz był sfrustrowany po meczu z Kostaryką

Butów na kołku jednak nie ma zamiaru wieszać

Kapitan nie opuszcza tonącego statku

Reprezentacja Niemiec w czwartek wieczorem mierzyła się Kostaryką w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Hansiego Flicka, choć z problemami, to wstępny plan wykonali, ponieważ pokonali swojego rywala 4:2. W drugim meczu grupy E reprezentacja Japonii podejmowała Hiszpanię – azjatycka drużyna sensacyjnie wygrała 2:1 i tym samym zameldowała się w 1/8 finału MŚ 2022 kosztem zawodników “Die Mannschaft”.

Po tym starciu wywiadu na gorąco udzielił kapitan niemieckiej drużyny, czyli Manuel Neuer, po którym widać było rozpacz. Bramkarz Bayernu Monachium przyznał jednak, że mimo wszystko nie myśli o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

– Oczywiście wszyscy jesteśmy sfrustrowani i jest to dla nas trudne do zaakceptowania. Na pewno będziemy musieli zrozumieć, co tutaj się wydarzyło. To jest jasne. Czy zakończę karierę reprezentacyjną? Nie. Tak długo, jak będę powoływany i będę mógł pokazywać swoje umiejętności, to wykluczam taką możliwość – powiedział Manuel Neuer.

Gwiazdor Bayernu Monachium ma na swoim koncie 117 występów w koszulce kadry narodowej. Swój debiut zaliczył w 2009 roku w spotkaniu towarzyskim przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim, które Niemcy wygrały 7:2.

Największym sukcesem Manuela Neuera oczywiście jest sięgnięcie po mistrzostwo świata w 2014 roku. Rysą na jego karierze można z kolei nazwać fakt, że reprezentacja Niemiec drugi raz rzędu żegna się z mundialem już po fazie grupowej.