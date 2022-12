PressFocus Na zdjęciu: Thomas Mueller

Reprezentacja Niemiec drugi raz z rzędu odpadła z mistrzostw świata na etapie fazy grupowej. Thomas Mueller po wygranym 4:2 spotkaniu z Kostaryką stanął przed kamerami i zasugerował zakończenie kariery w kadrze narodowej.

Niemcy pokonały Kostarykę, ale odpadły z mundialu

Japonia bowiem niespodziewanie wygrała z Hiszpanią

Thomas Mueller wkrótce może ogłosić zakończenie reprezentacyjnej kariery

Legenda zawiesi buty na kołku w kadrze narodowej?

Niemcy w czwartek wieczorem mierzyły się Kostaryką w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Hansiego Flicka, choć z problemami, to swój plan wykonali, ponieważ pokonali swojego rywala 4:2. W drugim meczu grupy E reprezentacja Japonii podejmowała Hiszpanię – azjatycka drużyna sesnacyjnie wygrała 2:1 i tym samym zameldowała się w 1/8 finału MŚ 2022 kosztem zawodników z Niemiec.

Po zakończeniu starcia Kostaryka – Niemcy przed kamerami stanął Thomas Mueller, który nie krył rozczarowania. Cofnięty napastnik był zdruzgotany i zasugerował nawet, że mogło być to jego ostatnie spotkanie w koszulce kadry narodowej.

Czytaj więcej:

Hansi Flick poda się do dymisji? Selekcjoner zabrał głos po odpadnięciu z mundialu Odpadnięcie reprezentacji Niemiec z Mistrzostw Świata w Katarze już na etapie fazy grupowej rzuca cień wątpliwości na przyszłość Hansiego Flicka. Po spotkaniu z Kostaryką selekcjoner Die Mannschaft zabrał głos na ten temat. Niemcy wygrali w ostatnim meczu z Kostaryką, jednak odpadli z mundialu Awans do fazy pucharowej wywalczyły Japonia i Hiszpania Głos na temat swojej Czytaj dalej…

– To absolutna katastrofa. To niewiarygodne i ciężkie do przełknięcia, ponieważ nasz wynik byłby wystarczający, gdyby Hiszpania nie przegrała z Japonią. Czuję bezsilność. Jeśli to był mój ostatni mecz dla reprezentacji Niemiec, gra w koszulce kadry narodowej była ogromną przyjemność. Bardzo dziękuję. Zawsze starałem się zostawiać serce na boisku. Czasami pojawiały się łzy radości, a czasami bólu – powiedział Thomas Mueller.

Cofnięty napastnik Bayernu Monachium ma na swoim koncie 121 spotkań w barwach reprezentacji Niemiec, dla której strzelił aż 44 bramki. Największym sukcesem Thomasa Muellera oczywiście jest sięgnięcie po mistrzostwo świata w 2014 roku. Przez kolejne dwa mundiale drużyna “Die Mannschaft” nie potrafiła jednak wyjść z grupy.