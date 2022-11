PressFocus Na zdjęciu: Lusail Iconic Stadium

Lusail Iconic Stadium to największy stadion nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze. Odbędzie się na nim aż dziesięć spotkań, w tym wielki finał.

Lusail Iconic Stadium to jeden z ośmiu obiektów nadchodzącego mundialu

Może pomieścić 80 tysięcy kibiców. Jest zatem największą areną turnieju

18 grudnia to właśnie na murawie tego stadionu rozegrany zostanie wielki finał

Stadiony MŚ 2022: Lusail Iconic Stadium

Lusail Iconic Stadium to jeden z ośmiu stadionów nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze. Powstawał przez cztery lata, aż wreszcie oddano go do użytku w 2021 roku. Zamysłem było, by obiekt przypominał dawne areny znane choćby z meczów Premier League. Trybuny zbudowane na planie koła znajdują się bardzo blisko piłkarzy. Biorąc pod uwagę, że mówimy o największym stadionie nadchodzących mistrzostw, powinniśmy być spokojni o gorącą atmosferę. Piłkarzy dopingować będzie bowiem aż 80 tysięcy kibiców.

Co ciekawe, arena ta zostanie drastycznie zmniejszona po zakończeniu nadchodzącego mundialu. Miejsca na trybunach zostaną zredukowane o 60 tysięcy miejsc. Część budynku zmieni się wówczas w przestrzeń społeczną ze sklepami, kawiarniami, obiektami sportowymi i edukacyjnymi oraz przychodnią.

Lusail Iconic Stadium będzie gościć aż dziesięć spotkań Mistrzostw Świata w Katarze. Odbędzie się na nim sześć meczów fazy grupowej, w tym trzy pojedynki grupowych rywali reprezentacji Polski. Najważniejszym wydarzeniem w historii tego obiektu będzie jednak z pewnością wielki finał. Będzie on miał miejsce 18 grudnia o godzinie 20:00.

Mecze w fazie grupowej MŚ 2022 na Lusail Iconic Stadium

Podobnie jak na pozostałych arenach mistrzostw świata w 2022 roku, także na tym obiekcie odbędzie się sześć spotkań fazy grupowej. Okazję do występów na tym obiekcie będą miały między innymi reprezentacje Argentyny, Brazylii i Portugalii.

Mecze w fazie pucharowej MŚ 2022 na Lusail Iconic Stadium

Lusail Iconic Stadium to bez wątpienia najważniejsza arena mistrzostw świata w Katarze. To na tym stadionie odbędzie się finałowy mecz, który wyłoni mistrza świata. Wcześniej na stadionie odbędą się trzy inne spotkania fazy pucharowej tego turnieju.