Kapitan reprezentacji Chorwacji Luka Modrić został poproszony przez argentyńską telewizją o wskazanie najlepszego piłkarza w historii drużyny “Albiceleste”. Pomocnik Realu Madryt bardziej ceni Diego Maradonę niż Lionela Messiego.

Luka Modrić docenia zarówno Diego Maradonę, jak i Leo Messiego

Lider Chorwatów wyżej stawia jednak legendę Napoli

“Hrvatska” w 1/8 finału MŚ 2022 zagra z Japonią

“Dla mnie Diego Maradona jest najlepszy”

Reprezentacja Chorwacji wczoraj bezbramkowo zremisowała z Belgią, dzięki czemu zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. Kapitan zespołu znanego jako “Hrvatska” Luka Modrić po tym spotkaniu udzielił wywiadu argentyńskiemu oddziałowi telewizji “ESPN”, w którym wypowiedział się na temat najwybitniejszych piłkarzy w historii Argentyny.

– Dla mnie Diego Maradona jest najlepszy w historii. Razem z Leo Messim są najwybitniejsi, ale Diego to Diego – powiedział krótko pomocnik Realu Madryt. Przypomnijmy, że Diego Maradona w 1986 roku poprowadził reprezentację Argentyny do mistrzostwa świata, o co obecnie stara się Lionel Messi.

🇭🇷 Luka Modric (37) después de liderar su equipo a octavos le dijo a @ESPNArgentina : “Para mí, #Maradona es el más grande. Con #Messi, Maradona y Leo son los dos grandes, pero Diego es Diego”. pic.twitter.com/ZzaVKnimz8 — Veronica Brunati (@verobrunati) December 1, 2022

Diego Armando Maradona zmarł dwa lata temu. Legendarnego zawodnika opłakiwał wówczas cały piłkarski świat. Wychowanek Argentinos Juniors był niezwykłym talentem. Podczas swojej 21-letniej kariery zawodowej rozegrał 490 oficjalnych meczów dla takich klubów jak Boca Juniors, Barcelona, Sevilla czy Napoli i strzelił w nich 259 bramek.

Chorwaci w 1/8 finału mundialu w Katarze zagrają z Japończykami, więc awans podopiecznych Zlatko Dalicia do ćwierćfinału tego prestiżowego turnieju jest jak najbardziej możliwy. Spotkanie Japonia – Chorwacja już w najbliższy poniedziałek 5 grudnia o godzinie 20:00. Reprezentacja Chorwacji teoretycznie może wpaść na Argentynę w półfinale mistrzostw świata 2022.

