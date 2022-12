fot. PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Po bezbramkowym remisie z Belgią reprezentacja Chorwacji wywalczyła sobie awans z drugiego miejsca grupy F. Teraz wicemistrzów europy czekają zmagania w fazie pucharowej. Z kim Chorwacja może zmierzyć się z 1/8 finału?

Chorwacja bezbramkowo zremisowała z Belgią

Wicemistrzowie świata zakończyli fazę grupową z pięcioma punktami

W 1/8 finału Chorwaci zagrają ze zwycięzcą grupy E

Chorwacja wyrzuciła Belgów

Po wystrzale formy Marokańczyków reprezentacji Chorwacji pozostała jedynie walka o drugie miejsce w grupie F z Belgią, która od początku była typowana do awansu z pierwszej lokaty. Bezbramkowy remis sprawił, że to Chorwaci kończą zmagania w fazie grupowej z pięcioma punktami i zagrają kolejny mecz na turnieju w Katarze. Belgowie sensacyjnie wracają tym samym do domu.

Z kim Chorwacja zagra w 1/8 finału?

Drugie miejsce w grupie sprawia, że Chorwatów czeka teoretycznie starcie z trudniejszym zespołem. Swojego najbliższego rywala wicemistrzowie świata poznają w czwartkowy wieczór, kiedy to rozegrają się ostatnie spotkania w grupie E. W tej chwili liderem jest Hiszpania, lecz finalnie Chorwacja może zmierzyć się również z Japonią lub Kostaryką. Na pewno uniknie za to reprezentacji Niemiec, która już nie ma szans na awans z pierwszego miejsca.

Spotkanie 1/8 finału reprezentacja Chorwacji zagra w poniedziałek 5 grudnia.

