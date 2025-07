Real Madryt zmierzy się z turyńskim Juventusem w meczu 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Real Madryt - Juventus.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt – Juventus: gdzie obejrzeć?

Mecz Realu Madryt i Juventusu to zdecydowanie najciekawiej zapowiadający się mecz 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata. Królewscy są uważani za jednego z faworytów do końcowego triumfu. Muszą jednak być przygotowani na bardzo trudną przeprawę przeciwko Starej Damie, która również ma duże ambicje. Spotkanie, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, będzie transmitowane tylko za pośrednictwem internetu.

Real Madryt – Juventus: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real Madryt – Juventus rozegrany zostanie we wtorek (1 lipca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Z meczu dostępna będzie transmisja ZA DARMO na platformie Superbet TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy założyć konto w Superbet wpisując w odpowiednim polu formularza kod promocyjny GOAL. Minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Real Madryt – Juventus: transmisja online

Transmisja z meczu Realu Madryt z Juventusem o awans do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata będzie dostępna tylko online. Z transmisji za pośrednictwem internetu można skorzystać na platformach Superbet TV i DAZN.

Bonus 400 zł za gola od Superbet

W Superbet nie tylko obejrzysz ten mecz za darmo, ale możesz również zgarnąć 400 zł bonusu za wytypowanie gola Realu lub Juventusu. Aby skorzystać z takiej oferty należy założyć konto z kodem GOAL, akceptując przy tym zgody marketingowe. Po dokonaniu pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł należy postawić za min. 2 zł zakład pojedynczy obejmujący wytypowanie gola wybranej drużyny w meczu Real Madryt – Juventus. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus 400 zł.

Real Madryt – Juventus: kto wygra?

Która drużyna awansuje do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata? Real Madryt

Juventus Real Madryt 53%

Juventus 47% 113+ Votes

Real Madryt – Juventus, kursy bukmacherów

Faworytem na papierze jest Real Madryt. Potwierdzają to również bukmacherscy analitycy, którzy przygotowują kursy na poszczególne spotkania. Poniżej przedstawiamy aktualne kursy na wtorkowy mecz.

Real Madryt Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 1 lipca 2025 21:03 .

Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – Juventus? Spotkanie Real Madryt – Juventus rozegrane zostanie we wtorek (1 lipca czerwca) o godzinie 21:00 polskiego czasu. Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Juventus? Mecz Real Madryt – Juventus będzie transmitowany w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

