fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze w sobotę upłyną przede wszystkim pod znakiem meczu Polska – Arabia Saudyjska. Szerszej publiczności zaprezentują się jednak także takie ekipy jak Argentyna, czy Francja. Prezentujemy informacje, jakie spotkania odbędą się 26 listopada.

W sobotę nie zabraknie ciekawych meczów na mundialu w Katarze

Wszystkie spotkania będzie można śledzić na antenach TVP

Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejsze jest starcie Biało-czerwonych z Saudyjczykami

Tunezja – Australia (grupa D)

W pierwszym meczu dnia do rywalizacji staną reprezentacje Tunezji i Australii. Obie ekipy nie wywalczyły pełnej puli w pierwszej kolejce, więc sobotnia batalia na Al Janoub Stadium będzie dla obu teamów starciem o wszystko na turnieju.

Tunezyjczycy w swoim pierwszym występie na trwających mistrzostwach świata zremisowali bezbramkowo z Danią. Tymczasem Australijczycy mają za sobą bolesną lekcję piłki nożnej od Francji. Jak spiszą się obie ekipy w drugiej kolejce? Mecz będzie można zobaczyć na TVP 2 i TVP 4K.

Polska – Arabia Saudyjska (grupa C)

Podopieczni Czesława Michniewicza nie zachwycili w starciu przeciwko Meksykowi. W zasadzie Biało-czerwoni w rywalizacji z El Tri nie zaprezentowali żadnych swoich mocnych stron, skupiając się tylko na grze defensywnej. Na dodatek rzutu karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski. Reprezentacja Polski wierzy jednak, że stać ją na triumf w sobotnim boju.

Czy Grzegorz Krychowiak i spółka dobiorą się do Saudyjczyków? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Tym bardziej że Arabia Saudyjska w swoim pierwszym występie na mistrzostwach świata pokazała swoją wyższość nad Argentyną. Albicelestes pierwsi zdobyli bramkę, ale ostatecznie schodzili z placu gry na tarczy, przegrywając jednym golem (1:2). Sobotnie starcie zobaczymy na TVP 1, TVP Sport i TVP 4K.

Francja – Dania (grupa D)

Aktualni mistrzowie świata są jednym z faworytów do końcowego triumfu na światowym czempionacie. Mimo że reprezentacja Francji musi radzić sobie bez Karima Benzemy, to nieobecność napastnika Realu Madryt nie była widoczna w szeregach teamu Didiera Deschampsa w starciu z Kangurami. Trójkolorowi pokonali przekonująco Australię (4:1), a dwa gole w tym boju strzelił Olivier Giuroud. Reprezentacja Danii zremisowała natomiast z Tunezją (0:0). Ciekawostką jest, że Christian Eriksen i spółka grali z Francją we wrześniu w Lidze Narodów UEFA. Wygrali wówczas 2:0.

Argentyna – Meksyk (grupa C)

Hitem soboty ma być starcie reprezentacji Argentyny z Meksykiem. Obie drużyny nie zachwyciły w swoim pierwszym występie, więc będą chciały zmazać plamę na Lusail Iconic Stadium. Spotkanie będzie trudne dla obu ekip. Po jednej stronie Lionel Messi, czy Angel Di Maria. Tymczasem w szeregach El Tri przede wszystkim Hirving Lozano. Co z tego wyniknie? Mecz będzie można zobaczyć na TVP 1, TVP Sport i TVP 4K.

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (26 listopada)?

11:00 Tunezja – Australia

14:00 Polska – Arabia Saudyjska

17:00 Francja – Dania

20:00 Argentyna – Meksyk

Czytaj więcej: Mundial: kto gra jutro? Terminarz meczów (25.11.2022)