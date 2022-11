Francja – Dania: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann i Kylian Mbappe

Francja – Dania: typy na mecz grupy D. Starcie Francji z Danią zapowiada się na prawdziwy hit grupy D, a może nawet fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Trójkolorowi pokazali się już ze znakomitej strony w meczu z Australią. Dania natomiast mocno rozczarowała.

Stadium 974 Mistrzostwa świata, gr. D Francja Dania 1.80 3.70 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2022 19:37 .

Francja – Dania, typy i przewidywania

Mimo drobnych problemów z początku meczu reprezentacja Francji pokazała się ze znakomitej strony w pierwszym meczu na mundialu. Aż cztery gole, a do tego znacząca przewaga w każdym aspekcie gry pozwoliły jej gładko wygrać z Australią. Trójkolorowi okupili to spotkanie kontuzją Lucasa Hernandeza, dla którego mundial się już zakończył. Skład ma na szczęście taką głębię, że nie powinno to stanowić dla Didiera Deschampsa problemu. Zwłaszcza kiedy może liczyć na tak dysponowanego Oliviera Girouda.

Reprezentacja Danii mocno rozczarowała w spotkaniu z Tunezję, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Podopieczni trenera Hjulmanda mimo wielu okazji do strzelenia gola, nie zanotowali ani jednego trafienia. Skomplikowało to mocno ich sytuację w grupie. W drugim meczu zmierzą się z faworyzowaną i rozpędzoną Francją, która posiada ogromną jakość w ataku. Defensywa Danii będzie miała w sobotę na pewno wiele pracy. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Francja – Dania, ostatnie wyniki

Nie tak dawno Francuzi mieli okazję mierzyć się w ramach rozgrywek Ligi Narodów z Duńczykami. Przegrali wówczas w Kopenhadze 0:2 po fantastycznym widowisku. Od tamtej pory minęło wiele tygodni, które zagrały najwidoczniej na ich korzyść. W pierwszym meczu mundialu podopieczni Didiera Deschampsa wyglądali bardzo dobrze na tle Australii i wygrali pewnie 4:1.

Starcie z Tunezją uwidoczniło problemy Duńczyków w formacji ataku. Słabo wyglądał atak w składzie Dolberg – Skov Olsen, który nie wykreował zbyt wielu groźnych okazji. Tunezyjczycy skutecznie rozbijali ataki Duńskiego Dynamitu.

W meczach Ligi Nardów gra w ataku Danii wyglądała dużo lepiej. Świadczą o tym, chociażby wygrane 2:0 nad Francją, a także 2:0 w meczu z Austrią. Bez bramek trudno będzie o pozytywny rezultat w spotkaniu z Francuzami.

Francja – Dania, historia

Obie nacje rywalizowały w trakcie ostatniej edycji Ligi Narodów. Dwukrotnie górą byli wówczas Duńczycy, którzy posiadają patent na Trójkolorowych. Duński Dynamit wygrał zarówno w Paryżu, jak i w Kopenhadze, za każdym razem strzelając przynajmniej dwie bramki.

Zespoły te rywalizowały również podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku. Wówczas mecz zakończył się bezbramkowym remisem, choć to Francuzi byli stroną dominującą i byli bliscy zwycięstwa.

Francja – Dania, statystyki przed meczem

W sobotę Duńczycy staną przed szansą pokonania Francuzów trzeci raz z rzędu. Do tej pory nie udało się do jeszcze żadnemu zespołowi w jednym roku kalendarzowym

Wszystkie cztery ostatnie mecze reprezentacji Danii na Mistrzostwach Świata zakończyły się remisami. Historycznie tylko Belgia zanotowała pięć remisów z rzędu podczas mundialu. Miało to miejsce w latach 1998-2002

Francuzi wygrali pięć ostatnich meczów na mundialu z rzędu. Nigdy nie udało im się wygrać sześciu kolejnych

Duńczycy zachowali czyste konto w trzech z ostatnich czterech meczów na Mistrzostwach Świata. Z drugiej strony nie strzelili także bramki w dwóch z poprzednich trzech meczów na turnieju

Francja – Dania, kursy bukmacherskie

Mimo niekorzystnego bilansu meczów bezpośrednich w ostatnim czasie to Francja jest faworytem meczu z Danią. Kurs na wygraną Trójkolorowych wynosi ok. 1.80, przy linii rzędu aż 4.90 na Danię. Remis wyceniany jest na mniej więcej 3.80.

Francja Remis Dania 1.80 3.75 4.75 1.80 3.75 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2022 14:46 .

Francja – Dania, przewidywane składy

Mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Z podobnego założenia może w sobotę wyjść Didier Deschamps. Wszystko wskazuje na to, że poza kontuzjowanym Lucasem Hernandezem, na mecz z Danią wybiegnie taki sam skład, jaki oglądaliśmy w rywalizacji z Australią. Hernandeza w wyjściowej jedenastce prawdopodobnie zastąpi Raphael Varane.

Francja – Dania

Francja – Dania transmisja

Sobotnie spotkanie Francji z Danią obejrzycie na antenie TVP 1 i TVP Sport. Początek rywalizacji o godzinie 17:00. Skomentują je Sławomir Kwiatkowski i Kamil Kosecki.

