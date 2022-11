Polska – Arabia Saudyjska: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska – Arabia Saudyjska: typy na mecz grupy C. Drugie spotkanie na katarskim mundialu miało być łatwą przeprawą dla podopiecznych Czesława Michniewicza. Tymczasem po tym, co obie drużyny zaprezentowały w pierwszej kolejce i jakie osiągnęły rezultaty, przewidywania dotyczące ich szans znacznie się zmieniły.

Education City Stadium Mistrzostwa świata, gr. C Polska Arabia Saudyjska 1.80 3.75 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2022 19:45 .

Polska – Arabia Saudyjska, typy i przewidywania

W pierwszym meczu z Meksykiem celem numer jeden dla reprezentacji Polski było zabezpieczenie tyłów i nie pozwolenie rywalom na zdobycie bramki. Ten cel udało się zrealizować i wszystko wskazuje na to, że także w meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej Czesław Michniewicz będzie w tym upatrywał szansy na sukces. Zdaniem dziennikarza Goal.pl Jakuba Olkiewicza o losach tego meczu może zadecydować jeden gol i stawia na to, że pojedynek zakończy się bezbramkowym remisem lub skromną wygraną jednego z zespołów. Typ Kuby Olkiewicza: poniżej 1,5 bramki

My będziemy nieco większymi optymistami. Inny wynik niż wygrana prawdopodobnie będzie oznaczać dla polskiej drużyny pożegnanie z marzeniami o awansie do fazy pucharowej. Biało-czerwoni na papierze dysponują zdecydowanie lepszym zespołem i w sobotę będą musieli to udowodnić. Wierzymy, że tym razem będzie nam dane cieszyć się ze zdobycia trzech punktów, co sprawi, że ostatnia kolejka będzie bardzo emocjonująca. Tutaj zwracamy również uwagę na promocję w STS. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL200 za trafiony typ na zwycięzce tego meczu można otrzymać extra bonus o wartości 200 zł. Nasz typ: wygrana Polski

Polska – Arabia Saudyjska, promocje bukmacherów

To niejedyna ciekawa oferta na sobotnie spotkanie przygotowana przez bukmacherów. Uwagę zwraca między innymi propozycja Superbet, który pozwala zagrać na gola Polski w meczu z Arabią po kursie 150.00, a dodatkowo oferuje bonus 50 zł za każdego gola Lewandowskiego. Z kolei w BETFAN możemy postawić na wygraną Polski po kursie 100.00.

Polska – Arabia Saudyjska, ostatnie wyniki

Przed rozpoczęciem turnieju raczej nikt nie wskazałby takiej kolejności w tabeli grupy C po pierwszej kolejce, jaka ma obecnie miejsce. Zespół Arabii Saudyjskiej uważany był za zdecydowanego outsidera i wszystkie trzy pozostałe drużyny w grupie miał w meczach z nim sięgnąć zgodnie po trzy punkty. Tymczasem drużyna prowadzona przez Herve’a Renarda sprawiła jak na razie największą sensację tych mistrzostw, pokonując 2:1 faworyzowaną Argentynę. Dzięki tej wygranej Saudyjczycy niespodziewanie mogą rozdawać karty i stoją przed niesamowitą szansą awansu do fazy pucharowej. To może im zapewnić zwycięstwo w sobotnim meczu z Polską.

Kilka godzin po meczu Arabia – Argentyna udział na katarskim mundialu rozpoczęła reprezentacja Polski. Biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Meksykiem, co wydawało się celem minimum drużyny Czesława Michniewicza. Spotkanie mogło jednak zakończyć się zupełnie innym wynikiem. Zwyciężyć mogła zarówno Polska, jak i Meksyk. Z naszej strony możemy oczywiście żałować niewykorzystanego przez Roberta Lewandowskiego rzutu karnego.

Lepsze wrażenie po sobie po tym meczu pozostawili jednak Meksykanie. Choć Biało-czerwoni prawdopodobnie zrealizowali wszystkie założenia swojego szkoleniowca w grze defensywnej, to można mieć do nich wiele zarzutów jeżeli chodzi o grę w ofensywie. Bezbarwne występy zaliczyli między innymi Piotr Zieliński i Robert Lewandowski, na co wpływ niewątpliwie miała również taktyka przyjęta w tym meczu przez Czesława Michniewicza. Nie ma również wątpliwości, że w meczu z Arabią Saudyjską polski zespół musi zagrać zdecydowanie odważniej, ponieważ aby myśleć o wyjściu z grupy musi zainkasować komplet punktów.

Polska – Arabia Saudyjska, historia

Dla obu zespołów będzie to czwarty pojedynek w historii. Do tej pory miały okazję rywalizować ze sobą tylko towarzysko. Wszystkie trzy dotychczasowe zakończyły się zwycięstwami reprezentacji Polski. Dwa spotkania rozegrane zostały w 1994 roku. W pierwszym Polska pokonała Arabię 1:0 (gol Tomasza Wieszczyckiego), natomiast w drugim kilka miesięcy później zwyciężyła 2:1 (gole Henryka Bałuszyńskiego i Tomasza Rząsy). Ostatni raz obie drużyny spotkały się ze sobą w marcu 2006 roku w Rijadzie. Po dwóch trafieniach Łukasza Sosina wygraliśmy 2:1.

Dla reprezentacji Polski będzie to dopiero trzeci mecz przeciwko drużynie Azji na mistrzostwach świata. W 2002 roku przegrała 0:2 z Koreą Południową, natomiast cztery lata temu pokonała 1:0 Japonię. Z kolei Saudyjczycy przegrali 9 z 10 meczów w turniejach finałowych przeciwko drużynom z Europy. Jedyne zwycięstwo odnieśli w 1994 roku nad Belgią. W ostatnich ośmiu takich meczach nie zdobyli ani jednego punktu, a w ostatnich siedmiu nie strzelili nawet jednego gola.

Polska – Arabia Saudyjska, statystyki przed meczem

17% meczów Polski na mistrzostwach świata zakończyło się bezbramkowo (6/35), co stanowi najwyższy odsetek wśród wszystkich drużyn, które rozegrały przynajmniej 15 spotkań na turnieju. Po raz ostatni Polska zremisowała dwa mecze z rzędu w finałach w 1982 roku – z Włochami i Kamerunem – w obu przypadkach bezbramkowo.

Polska jest niepokonana w dwóch ostatnich meczach mistrzostw świata, podczas gdy ostatni raz miała passę trzech meczów bez porażki na turniejach w latach 1982-1986.

Robert Lewandowski pozostaje bez bramki w czterech występach na mistrzostwach świata, oddając w tym czasie 11 strzałów.

Arabia Saudyjska wygrała ostatnie dwa mecze na mistrzostwach świata, pokonując Egipt w ostatnim meczu fazy grupowej w 2018 roku oraz pokonując Argentynę w pierwszej kolejce. Jest to tle zwycięstw, ile udało im się odnieść w pierwszych 15 meczach na turnieju łącznie (2 remisy, 11 porażek)

Salem Al-Dawsari został drugim zawodnikiem z Arabii Saudyjskiej, który zdobył bramkę w więcej niż jednej edycji Mistrzostw Świata, obok Samiego Al-Jabera.

Polska – Arabia Saudyjska, kursy bukmacherskie

Przed turniejem kursy na sobotni mecz Polski z Arabią Saudyjską wyglądały nieco inaczej i według nich Biało-czerwoni byli zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Teraz nie są już tak wyraźnym. Aktualnie na zwycięstwo Polski można postawić po kursie 1.80. Stawiając na ten mecz można również skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka aż do kwoty 125! Aby go odebrać wystarczy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Jak zakończy się spotkanie? Kursy na mecz Polska – Arabia Saudyjska STS 1.80 POLSKA 3.50 REMIS 4.80 ARABIA S. Zagraj! Betfan 1.79 POLSKA 3.65 REMIS 4.65 ARABIA S. Zagraj! Superbet 1.80 POLSKA 3.75 REMIS 4.75 ARABIA S. Zagraj! Totalbet 1.76 POLSKA 3.85 REMIS 4.95 ARABIA S. Zagraj! Kursy aktualne na 24.11.2022 16:12

Polska – Arabia Saudyjska, przewidywane składy

W wyjściowym składzie polskiego zespołu możemy spodziewać się zmian w porównaniu do tego, który rozpoczął z Meksykiem. Miejsce w wyjściowej jedenastce może stracić Nicola Zalewski, natomiast od pierwszej minuty zagrać Krystian Bielik, który we wtorkowym meczu dał dobrą zmianę. Pomocnik, razem z Bartoszem Bereszyńskim narzekali na problemy zdrowotne po występie przeciwko Meksykowi, ale są już w pełni gotowi do gry.

Selekcjoner saudyjskiego zespołu Herve Renard najchętniej nie dokonywałby zmian w składzie swojego zespołu, ale będzie do tego zmuszony. Zwycięstwo nad Argentyną poważnymi kontuzjami okupili Yaser Al-Shahrani i kapitan zespołu Salman Faraj. Dla obu mundial się już zakończył.

Polska: Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Kamiński, Krychowiak, Bielik, Szymański – Zieliński – Lewandowski

Arabia S.: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk – Al-Malki – Al-Brikan, Al-Abed, Kanno, Al-Dawsari – Al-Shehri

Polska – Arabia Saudyjska, kto wygra?

Polska – Arabia Saudyjska, transmisja meczu

Drugie spotkanie na mundialu reprezentacja Polski rozegra na Education City Stadium. Mecz odbędzie się w sobotę (26 listopada) o godzinie 14:00. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K, a pojedynek skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

