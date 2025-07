SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Pedro Neto

Mecz PSG dzisiaj: transmisja

Chelsea FC sezon ligowy w Premier League zakończyła poza podium, ale zdecydowanie lepiej radzi sobie na arenie międzynarodowej. W maju triumfowała w rozgrywkach Ligi Konferencji, a teraz może dołożyć do swojej kolekcji Klubowe Mistrzostwo Świata. Paryżanie zmierzą się dzisiaj w finałowym meczu z PSG.

Dzisiejsze spotkanie Chelsea rozegrane zostanie o godzinie 21:00 polskiego czasu. Mecz można obejrzeć ZA DARMO na platformie Superbet TV. Jedyne co trzeba zrobić, to zarejestrować tutaj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Co warte odnotowania, inimalna wpłata u tego bukmachera to zaledwie 2 zł. Transmisja ze spotkania dostępna będzie także na platformie DAZN.

Mecz Chelsea: o której?

Kibice Chelsea powinni zarezerwować czas na niedzielny wieczór. Finałowy mecz z PSG rozpocznie się o godzinie 21:00.

Mecz Chelsea dzisiaj: gdzie obejrzeć?

Meczów Klubowych Mistrzostw Świata nie można oglądać w Polsce w żadnej telewizji. Żadna ze stacji nie zdecydowała się na wykupienie praw do pokazywania tego turnieju. Dostępne są jednak transmisje online. Dzisiejszy mecz Chelsea będzie można oglądać na platformach Superbet TV i DAZN.

Mecz Chelsea: kto wygra?

