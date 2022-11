Argentyna – Meksyk: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Argentyny

Argentyna – Meksyk: typy na mecz grupy C. Wystartowała już druga kolejka fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Przed nami niezwykle ważny pojedynek Argentyńczyków z Meksykanami. Początek starcia w ramach grupy C w sobotę 26 listopada o godzinie 20:00.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, gr. C Argentyna Meksyk 1.57 4.00 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2022 12:18 .

Argentyna – Meksyk, typy i przewidywania

Spotkanie Argentyny z Meksykiem jest bardzo istotne w kontekście dalszych losów obu tych zespołów, a także innych drużyn z grupy C, w tym Polski. Przypomnijmy, że Argentyńczycy sensacyjnie przegrali wynikiem 1:2 z Arabią Saudyjską w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Meksykanie z kolei bezbramkowo zremisowali z Polakami. To oznacza, że podopieczni Lionela Scaloniego muszą zdobyć punkty przeciwko ekipie Gerardo Martino. Według Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, Meksyk postawi się Argentynie i w meczu na Lusail Iconic Stadium obydwa zespoły trafią do siatki. Typ Kuby: obie drużyny strzelą gola – tak.

Reprezentacja Argentyny jest zdecydowanym faworytem w spotkaniu z kadrą Meksyku. Leo Messi i spółka zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy C, co stawia ich pod ścianą przed drugą kolejką fazy grupowej mistrzostw świata. Drużyna z Ameryki Północnej nie pokazała zbyt wiele w starciu z Polską, więc wydaje się, że popularni „Albiceleste” powinni sobie poradzić z ekipą, której największą gwiazdą jest Hirving Lozano z Napoli. Co więcej, Argentyńczycy nie przegrali w 10 ostatnich meczach przeciwko Meksykanom we wszystkich rozgrywkach. Nasz typ: wygrana Argentyny.

Argentyna – Meksyk, ostatnie wyniki

Argentyńczycy zawiedli w swoim pierwszym meczu mundialu w Katarze sensacyjnie ulegając niżej notowanej Arabii Saudyjskiej (1:2). W sparingach przed startem mistrzostw świata zawodnicy Lionela Scaloniego prezentowali się bardzo dobrze. Zanotowali cztery zwycięstwa przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim (5:0), Jamajce (3:0), Hondurasowi (3:0) oraz Estonii (5:0). Trzeba jednak przyznać, że rywale nie byli zbyt wymagający.

Jeśli chodzi o reprezentację Meksyku, to na początek MŚ 2022 drużyna z Ameryki Północnej bezbramkowo zremisowała z Polską, o czym chyba nie trzeba nikomu przypominać. W ostatnich czterech spotkaniach towarzyskich podopieczni Gerardo „Taty” Martino przegrali ze Szwecją (1:2), wygrali z Irakiem (4:0), ponieśli porażkę z Kolumbią (2:3) oraz zwyciężyli nad Peru (1:0).

Argentyna – Meksyk, historia

Argentyna zdecydowanie ma patent na Meksyk. Z pięciu ostatnich meczów pomiędzy tymi zespołami cztery razy triumfowała Argentyna i padł jeden remis. Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się w 2019 roku. Wówczas Argentyńczycy w spotkaniu towarzyskim pokonali Meksykanów rezultatem 4:0. Hat-trickiem wtedy popisał się Lautaro Martinez, a rzut karny wykorzystał Leandro Paredes.

Argentyna – Meksyk, statystyki przed meczem

Argentyna jest niepokonana w ostatnich 10 spotkaniach z Meksykiem we wszystkich rozgrywkach.

Meksykanie przegrali wszystkie trzy mecze przeciwko Argentyńczykom na mistrzostwach świata (1930, 2006, 2010).

Argentyna poniosła porażkę w czterech z sześciu ostatnich starć na mundialu, czyli tyle samo, ile w poprzednich 25 spotkaniach.

Po przegranej wynikiem 1:2 z Arabią Saudyjską reprezentacja „Albiceleste” chce uniknąć porażki w dwóch pierwszych meczach podczas jednej edycji MŚ, co jeszcze nigdy jej się nie zdarzyło.

Guillermo Ochoa w pojedynku z Polską został pierwszym bramkarzem Meksyku, który obronił rzut karny na mistrzostwach świata (nie wliczając serii jedenastek).

Argentyna – Meksyk, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu na Lusail Iconic Stadium oczywiście jest reprezentacja Argentyny. Kurs na wygraną podopiecznych Lionela Scaloniego wynosi około 1.55, a typ na zwycięstwo zespołu z Ameryki Północnej to mniej więcej 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00.

Argentyna – Meksyk, przewidywane składy

Selekcjonerzy obu drużyn zapewne wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. Między słupkami reprezentacji Meksyku rzecz jasna wystąpi Guillermo Ochoa, który we wtorek obronił rzut karny wykonywany przez Roberta Lewandowskiego. Argentyńczycy zapewne ponownie postawią na linię ofensywną złożoną z Angela Di Marii, Papu Gomeza, Leo Messiego oraz Lautaro Martineza.

Argentyna – Meksyk, kto wygra?

Argentyna – Meksyk, transmisja meczu

Sobotni mecz pomiędzy Argentyńczykami a Meksykanami transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Mateusz Borek i Janusz Michalik. Początek starcia na Lusail Iconic Stadium w sobotę 26 listopada o godzinie 20:00.

