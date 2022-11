Pressfocus Na zdjęciu: Guillermo Ochoa

Od rywalizacji z reprezentacją Meksyku Polacy zaczną zmagania na mundialu w Katarze. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na temat meczu z biało-czerwonymi wypowiedział się Guillermo Ochoa. Golkiper Meksyku zdradził, co sądzi o Robercie Lewandowskim.

We wtorek o 17:00 Polacy zmierzą się w grupie C z Meksykiem

Udział w konferencji prasowej przed meczem z biało-czerwonymi wziął Guillermo Ochoa

Bramkarz zdradził, jak jego drużyna planuje zatrzymać Roberta Lewandowskiego

Ochoa zdaje sobie sprawę z jakości Lewandowskiego

We wtorek o godzinie 17:00 reprezentacja Polski rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Biało-czerwoni zmierzą się z Meksykiem, który nieprzerwanie od 1994 roku na każdym mundialu zapewniał sobie awans do fazy pucharowej. To właśnie między Polakami i Meksykanami zdaniem dziennikarzy i ekspertów rozegra się walka o drugie miejsce w grupie C.

W konferencji prasowej przed meczem z Polską uczestniczył bramkarz reprezentacji Meksyku – Guillermo Ochoa. Doświadczony golkiper pytany był przede wszystkim o to, jak powstrzymać Roberta Lewandowskiego.

– Wiemy, co znaczy grać przeciwko Lewandowskiemu i że to trudny przeciwnik. Jest niezwykle utalentowany. Wiemy, co potrafi zrobić na boisku. Musimy skoncentrować się na tym, żeby nie dać mu szans na strzelenie gola. Musimy sprawić, żeby rywale byli daleko od naszej bramki, choć nie będzie to łatwe – stwierdził.

– Zgadzam się, że pierwszy mecz jest kluczowy. To na nim musimy się skoncentrować. Argentyna? Teoretycznie już przeszła dalej, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Po prostu chcemy wyjść z fazy grupowej. Nikt nie będzie prostym rywalem. Na razie koncentrujemy się na Polsce – dodał doświadczony bramkarz.

Guillermo Ochoa disputera demain sa 5 ème Coupe du Monde avec le Mexique 🧤🇲🇽



→ Premier mexicain à être nommé au Ballon d'Or



→ Meilleur joueur mexicain des dernières CDM



→ Gardien le plus capé de l'histoire du Mexique



Une légende de son pays 💚🤍❤️ pic.twitter.com/JzVHTVmkei — BeFootball (@_BeFootball) November 21, 2022

Bukmacherzy nie wskazują faworyta meczu Meksyk – Polska. Nieco niższe kursy oferowane są na zwycięstwo Trójkolorowych, co może sugerować, że to im daje się nieco większe szanse na zwycięstwo.

