fot. PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Reprezentacja Walii zawiodła w swoim drugim meczu na mistrzostwach świata w Katarze. Ekipa Roberta Page’a przegrała z Iranem (0:2) i mocno zmniejszyła swoje szanse na awans do fazy pucharowej turnieju. Po zakończeniu spotkania swoją opinię na jego temat wyraził Gareth Bale.

Reprezentacja Walii kończyła piątkowy mecz z Iranem na tarczy

Występ w wykonaniu Smoków ocenił Gareth Bale

Doświadczony zawodnik wyspiarzy nie krył rozczarowania po porażce

Walia czerwoną latarnią grupy B

Reprezentacja Walii w powszechnej opinii miała rywalizować o drugie miejsce w grupie B ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem wyspiarze nie wygrali żadnych z dwóch pierwszych meczów na katarskim mundialu i szanse na wyjście z grupy mocno się zmniejszyły. Nie może dzwić, że rozczarowany takim obrotem wydarzeń jest kapitan Walijczyków.

– Jesteśmy zdruzgotani. Inaczej nie da się ocenić tego, jak się czujemy. Walczyliśmy do ostatniej sekundy, teraz musimy walczyć ponownie. Walia musi się natychmiast zebrać. Na pewno nie będzie to dla nas łatwe. Zobaczmy, co się stanie – mówił Gareth Bale cytowany przez ESPN.

Zobacz także:

Walia – Iran: pierwsza czerwona kartka na mundialu w Katarze [WIDEO] Reprezentacja Walii nie zachwyciła w drugim spotkaniu fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Wyspiarze ostatecznie przegrali z Iranem (0:2). Ponadto z czerwoną kartką mecz zakończył Wayne Hennessey. Zawodnik reprezentacji Walii jest pierwszym na mundialu z tego typu karą. Reprezentacja Walii nie wygrała jak na razie żadnego meczu na mistrzostwach świata W piątek ekipa Roberta Page’a Czytaj dalej…

Piłkarze Smoków plasują się aktualnie na czwartym miejscu w tabeli grupy B. Walia po dwóch rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie jeden punkt. Ostatni mecz w fazie grupowej zagra z Anglią. Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada w Al Rayyan na stadionie Ahmad bin Ali Stadium. Mecz zacznie się o godzinie 20:00. O tej samej porze rozegrane zostanie też spotkanie Iran – USA.

Czytaj więcej: Iran podniósł się i rozbił Walię, szalona końcówka meczu! [WIDEO]