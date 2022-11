PressFocus Na zdjęciu: Ramin Rezaeian

Reprezentacja Iranu pokonała Walijczyków w spotkaniu 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Oba gole padły w doliczonym czasie gry, a piłkarze z Azji pokazali wielką wolę walki.

Reprezentacja Iranu pokonała Walię w meczu drugiej kolejki fazy grupowej (2:0)

Bramki dla Irańczyków padły w doliczonym czasie gry po strzałach Chesmiego i Rezaeiana

Tym samym Azjaci wskoczyli na drugie miejsce w grupie B

Iran zasłużenie pokonał Walię; Wyspiarze o krok od odpadnięcia z turnieju

Reprezentacja Iranu zaprezentowała się z fatalnej strony w meczu z Anglią. Straciła aż sześć bramek i wydawało się, że nie podniesie się już na tym turnieju. Tym bardziej, że jej rywalem byli Walijczycy, którzy dzielnie walczyli ze Stanami Zjednoczonymi, kończąc mecz remisem. I pierwsza sytuacja rzeczywiście należała do Wyspiarzy. Przed upływem kwadransa Kieffer Moore trafił jednak w irańskiego bramkarza. Dopiero w doliczonym czasie gry przebudzili się Azjaci. Azmoun znalazł się w szesnastce, ale nie zdołał oddać celnego uderzenia.

Po zmianie stron irański napór stale narastał. W 51. minucie gracze selekcjonera Queiroza dwukrotnie obili słupki. Najpierw w aluminium trafił Azmoun, a po chwili Ali Gholizadeh. Walijczycy odpowiadali z rzadka, a mało aktywny był zwłaszcza Gareth Bale. To, co najważniejsze, wydarzyło się w ostatniej fazie spotkania. W 86. minucie Wayne Hennessey wyszedł z pola karnego i zaatakował Mehdiego Taremiego, za co arbiter wyrzucił bramkarza z boiska.

Pierwsza 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝗮 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗸𝗮 na mundialu w Katarze! 🟥

Bramkarz reprezentacji Walii z niebezpiecznym faulem poza polem karnym! ❌🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶️ https://t.co/kiGrhnpEA3

__________#WALIRN 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇷 • #Mundialove pic.twitter.com/LxNypEk5nk — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 25, 2022

To wydarzenie pobudziło Irańczyków, a podcięło skrzydła Walijczykom. Ci bronili się do 99. minuty. Wtedy właśnie Rozzbeh Chesmi zdecydował się na bombę z dystansu. Piłka zatrzepotała w siatce, a obrońca został zdobywcą pierwszej bramki zza pola karnego w trwającym turnieju.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟❗ Iran obejmuje prowadzenie w samej końcówce spotkania! Co za petarda Roozbeha Cheshmiego 🔥

__________#WALIRN 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇷 • #Mundialove pic.twitter.com/bPrloWoUVX — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 25, 2022

Chwilę później podopieczni Queiroza przypieczętowali triumf. Wyprowadzili książkową kontrę, którą sprytnym lobem nad golkiperem wykorzystał Ramin Rezaeian.

𝗞𝗢𝗡𝗜𝗘𝗖❗ 𝗢𝗯𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗪𝗮𝗹𝗶𝗶 𝗿𝗼𝘇𝗺𝗼𝗻𝘁𝗼𝘄𝗮𝗻𝗮❗ A do tego druga bramka w doliczonym czasie spotkania!

__________#WALIRN 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇷 • #Mundialove pic.twitter.com/Y6F6SYVmu4 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 25, 2022

Iran tego dnia zaimponował. Pokazał, że pomimo porażki z Anglią wciąż jest groźną reprezentacją, która powalczy o awans do samego końca. Tymczasem Walijczycy mają po dwóch kolejkach na koncie zaledwie punkt i możliwe, że niebawem będą musieli pakować walizki przed drogą do domu.