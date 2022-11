Pressfocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic w pierwszej połowie został bohaterem Stanów Zjednoczonych. Zawodnik Chelsea na kilka minut przed przerwą wbił piłkę do siatki, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. Niestety, trafienie okupił kontuzją, z powodu której w przerwie został zmieniony.

Stany Zjednoczone po pierwszej połowie prowadziły w meczu z Iranem 1:0

Bramkę po podaniu Sergino Desta strzelił Christian Pulisic

Zawodnik Chelsea w momencie strzelenia gola doznał kontuzji i został zmieniony w przerwie

Słodko-gorzki gol Pulisicia w meczu z Iranem

Mecz Iranu z reprezentacją Stanów Zjednoczonych miał ogromne znaczenie dla obu drużyn. Pomijając sam konflikt obu nacji, jego wynik miał przesądzić o tym, kto awansuje do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Katarze. Po pierwszej połowie dużo bliżsi osiągnięcia tego byli piłkarze USA.

W 38 minucie po znakomitym przeżucie na prawą stronę piłka trafiła do Sergino Desta. Prawy obrońca wrzucił ją w pole karne, gdzie odnalazła Christiana Pulisicia. Zawodnik Chelsea skierował ją do siatki bramki strzeżonej przez Beiranvanda, mimo asysty ze strony obrońców rywali. Niestety trafienie to okupił urazem. 24-latek długo nie mógł zebrać się z murawy i nie celebrował nawet trafienia. Interweniować musiał personel medyczny.

Pulisic dokończył pierwszą połowę spotkania, jednak na drugą już nie wybiegł. W przerwie zmienił go Brenden Aaronson. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz Amerykanina. Jego kontuzja to fatalna wiadomość zarówno dla Gregga Belhaltera, jak i sztabu szkoleniowego Chelsea.

