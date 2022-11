Pressfocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Cody Gakpo otworzył we wtorek wynik spotkania Holandii z Katarem, które zakończyło się zwycięstwem Oranje 2:0. Skrzydłowy PSV zapisał się tym samym w historii reprezentacji. Żaden holenderski zawodnik nie strzelił wcześniej gola w każdym ze swoich trzech pierwszych meczów na mundialu.

Mistrzostwa Świata w Katarze zdecydowanie należą do Cody’ego Gakpo. Skrzydłowy PSV Eindhoven trafił we wtorek na 1:0 w meczu reprezentacji Holandii z Katarem, a jego drużyna wygrała 2:0. Przypieczętowała w ten sposób awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie A.

Dla Gakpo było to już trzecie trafienie podczas mundialu. Wcześniej strzelił on też brami w meczu z Senegalem i Ekwadorem. Zapisał się tym samym w historii Oranje. Nigdy wcześniej żaden piłkarz reprezentacji Holandii nie strzelił gola w każdym ze swoich trzech pierwszych meczów na Mistrzostwach Świata. Oprócz tego jego wyczyn można rozpatrywać również pod kątem trzech kolejnych goli na turnieju w ogóle.

Wcześniej taką passą strzelecką mogli pochwalić się jedynie Johan Neeskens, Dennis Bergkamp i Wesley Sneijder. Jest to zatem grono mocno elitarne. Trener Louis van Gaal może być zdecydowanie zadowolony z gry swojego podopiecznego.

Holendrzy czekają na rywala w ⅛ finału. Będzie nim jeden z zespołów z grupy B, gdzie o awans wciąż walczą wszystkie cztery drużyny. Są to Anglia, Iran, USA i Walia.

