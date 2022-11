Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Krystian Bielik

Po meczu z Meksykiem kibice reprezentacji Polski martwili się stanem zdrowia Bartosza Bereszyńskiego i Krystiana Bielika po tym, jak Czesław Michniewicz zdradził, że zmagają się z dolegliwościami. Fanów uspokoił jednak lekarz kadry – Jacek Jaroszewski.

Czesław Michniewicz po meczu z Meksykiem zdradził, że na urazy narzekają Bereszyński i Bielik

Ich strata byłaby niezwykle bolesna w kontekście meczu z Arabią Saudyjską

Lekarz reprezentacji Polski zapewnił, że obaj będą w stanie zagrać w drugim meczu grupowym

Urazy Bereszyńskiego i Bielika na szczęście niegroźne

Czesław Michniewicz po spotkaniu z Meksykiem przekazał mediom, że z urazami zmagają się Bartosz Bereszyński i Krystain Bielik. Obaj reprezentanci Polski dobrze spisali się we wtorkowym spotkaniu, dlatego ich ewentualna strata mogłaby być niezwykle bolesna.

Pozytywne wiadomości na temat stanu zdrowia obu reprezentantów Polski przekazał w rozmowie z redakcją Sport.pl lekarz kadry – Jacek Jaroszewski. Jego zdaniem występ Bereszyńskiego i Bielika w spotkaniu z Arabią Saudyjską nie jest zagrożony.

Z Krystianem Bielikiem jest wszystko w porządku. A Bartosz Bereszyński narzeka na mięsień dwugłowy. Ale on także dojdzie do siebie do meczu z Arabią Saudyjską – stwierdził.

Wszystko wskazuje zatem, że Czesław Michniewicz będzie miał do dyspozycji wszystkim zawodników na mecz z Arabią Saudyjską. Ten Polacy rozegrają już w sobotę o godzinie 14:00. Sześć godzin później Argentyna zmierzy się z Meksykiem.