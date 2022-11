Pressfocus Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński może zimą zmienić klub. Polak ma szansę na spory awans sportowy. Defensora chce pozyskać gigant Serie A.

Istnieje niemała szansa, że Bartosz Bereszyński opuści zimą Sampdorię

Polak jest głównym kandydatem klubu z czołówki Serie A

W nowym zespole 30-latek dzieliłby szatnię z kolegą z kadry

Możliwy polski duet w czołowym klubie Serie A

Bartosz Bereszyński przebywa z reprezentacją Polski w Katarze, gdzie uczestniczy w mistrzostwach świata. 30-latek ma już za sobą jeden mecz. Boczny defensor rozpoczął spotkanie z Meksykiem (0:0) od pierwszej minuty. Bereszyński skupia się aktualnie na tym, aby pomóc drużynie awansować do 1/8 finału. Sporo pracy może mieć również agencja menedżerska reprezentująca Polaka.

30-latek kilka razy łączony był już z dołączeniem do czołowego klubu Serie A. Polak wzbudził zainteresowanie między innymi Interu Mediolan. Jakiś czas temu chętna była także Roma. Klub ten właśnie wrócił do tematu pozyskania Bereszyńskiego. Szanse na to są niemałe.

Roma potrzebuje sprowadzić prawego obrońcę, ponieważ Jose Mourinho jest w konflikcie z Rickiem Karsdorpem. Trener rzymian miał wiele do zarzucenia Holendrowi, który aktualnie nie stawia się w klubowym ośrodku treningowym, więc zapewne opuści on Stadio Olimpico. Właśnie dlatego toczą się rozmowy w sprawie sprowadzenie Bereszyńskiego, który ma kontrakt z Sampdorią do 30 czerwca 2025 roku. Jego zespół znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli Serie A, więc dołączenie do Romy byłoby dla Polaka ogromnym awansem sportowym. W Rzymie 30-latek spotkałby swojego kolegę z reprezentacji Polski, czyli Nicolę Zalewskiego.

Czytaj także: Problemy zdrowotne dwóch reprezentantów Polski. Występ z Arabią zagrożony?