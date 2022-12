PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Największym hitem nadchodzących ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w Katarze jest pojedynek Francji z Anglią. Kyle Walker zapowiada, że zamierza utrudnić życie Kylianowi Mbappe w każdy możliwy sposób.

Spotkanie pomiędzy reprezentacjami Francji i Anglii to największy hit nadchodzących ćwierćfinałów mundialu

Kluczową, z perspektywy Anglików, sprawą, zdaje się powstrzymanie Kyliana Mbappe

Kyle Walker obiecuje ostrą walkę z 23-latkiem

“To mecz Anglii z Francją, a nie Anglii z Mbappe”

Każda z ćwierćfinałowych par trwających Mistrzostw Świata w Katarze zapowiada się pasjonująco. Na pierwszy plan wybija się jednak pojedynek pomiędzy reprezentacjami Francji oraz Anglii. Obecni mistrzowie świata mają podczas turnieju wyraźnego lidera. Kylian Mbappe strzelił już pięć bramek, a przy dwóch kolejnych asystował. O sile 23-latka przekonał się Matty Cash. Polak rozgrywał całkiem udane spotkanie i kilkukrotnie powstrzymywał napastnika Paris Saint-Germain, a ten i tak zdołał ustrzelić dublet. W ekipie Synów Albionu powstrzymanie Mbappe będzie zależeć głównie od Kyle’a Walkera. Ten nie czuje jednak strachu.

– To nie mecz pomiędzy Anglią a Mbappe, tylko pomiędzy Anglią a Francją. Szanujemy go, ale nie zamierzam rozkładać przed nim czerwonego dywanu. To będzie walka na śmierć i życie. Jeśli odpadniemy, wracamy do domu. Wiem, czego wymaga zatrzymanie Mbappe. Pewnie łatwiej to powiedzieć, niż zrobić, ale nie zamierzam się deprecjonować. Mierzyłem się już z wielkimi piłkarzami, więc potraktuję ten mecz zwyczajnie. Okażę mu szacunek, na jaki zasługuje, ale bez przesady. Jesteśmy reprezentacją Anglii. Żaden piłkarz nie jest ważniejszy od drużyny. To nie tenis czy inny sport indywidualny – powiedział obrońca Manchesteru City.

Jak Anglik poradzi sobie z najskuteczniejszym piłkarzem trwającego mundialu? Przekonamy się o tym już w sobotę o godzinie 20:00.

Anglia Francja 3.10 3.30 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2022 16:51 .

