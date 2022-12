PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice nie wziął udziału w środowym treningu reprezentacji Anglii z powodu choroby. Ewentualny brak pomocnika West Ham United w meczu z Francją byłby wielkim osłabieniem drużyny Garetha Southgate’a.

Rice opuścił trening reprezentacji Anglii

Pomocnik dołączył do Wilsona, który też nie trenuje

Nie ma informacji w sprawie powrotu Sterlinga, który wrócił do Anglii po włamaniu do jego domu

Problemy Anglików przed starciem z Francją

The Athletic poinformował, że nieobecność Declana Rice’a na środowej sesji treningowej reprezentacji Anglii była spowodowana chorobą, co oznacza, że gracz West Ham United dołączył do Calluma Wilsona, który również pozostaje poza składem. Zawodnik z Newcastle wciąż dochodzi do siebie po niewielkim przeciążeniu, które wykluczyło go z poniedziałkowego treningu.

Raheem Sterling, który został zmuszony do powrotu do Anglii po włamaniu z bronią do jego domu rodzinnego, wciąż przebywa w Wielkiej Brytanii i nie ma żadnych informacji o dacie jego potencjalnego powrotu.

Pomocnik West Ham, Declan Rice, rozpoczynał w pierwszym składzie każdy z czterech meczów Anglii na mistrzostwach świata w Katarze i opuścił tylko około pół godziny gry po tym, jak przedwcześnie zszedł z boiska w meczu 3. kolejki fazy grupowej przeciwko Walii.

Współpraca Rice’a z Bellinghamem, w połączeniu z nieoczekiwanym wkładem weterana Jordana Hendersona w środku pola, była kluczowa dla wielkiej formy Anglii w Katarze, co oznacza, że każda dłuższa nieobecność byłaby bolesną stratą dla drużyny Garetha Southgate’a.

Wszyscy mają nadzieję, że absencja Declana Rice’a jest tylko chwilowa, bowiem już w sobotę Anglików czeka jak dotychczas najtrudniejszy mecz na turnieju. W ćwierćfinale mundialu zmierzą się z obecnym mistrzem świata Francją.

