PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni narzeka na problemy z łydką po meczu z Anglią. Reprezentant Francji nie wziął udziału w treningu drużynowym w ramach przygotowań do półfinałowego starcia z Maroko.

Tchouameni jest kluczowym graczem Francji na mundialu

Młody pomocnik narzeka na uraz po meczu z Anglią

Francja w środę zagra z Maroko w półfinale mundialu

Tchouameni odczuwa ból w łydce po meczu z Anglią

Tchouameni był do tej pory kluczowym elementem środka pola reprezentacji Francji na mistrzostwach świata w Katarze. Młody pomocnik Realu Madryt był pewniakiem podczas ustalania składu przez Didiera Deschampsa i w znacznym stopniu przyczynił się do awansu Trójkolorowych do półfinału między innymi zdobywając pięknego gola w pojedynku z Anglią.

Mówi się jednak, że nieobecność Tchouameniego ma charakter wyłącznie zapobiegawczy i w obecnym stanie rzeczy nie ma niebezpieczeństwa, że przegapi półfinałowe spotkanie z Maroko w środę. Mimo to, przy jego nazwisku pojawił się mały znak zapytania.

Pomocnik przybył do Realu Madryt z AS Monaco zeszłego lata w ramach umowy, która może wzrosnąć nawet do 100 milionów euro. Tchouameni już zdążył ugruntować swoją pozycję kluczowego gracza w planach Carlo Ancelottiego, a teraz robi to samo w reprezentacji Francji.

Aurelien Tchouameni rozpoczął jak dotąd każdy z pięciu meczów Francji na mistrzostwach świata w Katarze i rozegrał łącznie 413 minut.

W drużynie Les Blues nie wyobrażają sobie, by nie mógł wystąpić w środowym starciu z Maroko. Pod nieobecność N’Golo Kante i Paula Pogby gracz Realu Madryt jest jednym z filarów drużyny prowadzonej przez Didiera Deschampsa.

