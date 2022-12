PressFocus Na zdjęciu: Zlatko Dalić

Selekcjoner reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić przyznał, że we wtorek oczekuje znacznie spokojniejszego widowiska niż te, które miało miejsce w piątek, gdy Argentyna w ćwierćfinale rywalizowała z Holandią.

Dalić wypowiedział się przed półfinałem mundialu

Chorwacja o wielki finał powalczy z Argentyną

Początek meczu we wtorek, 13 grudnia, o godzinie 20:00

Chorwacja blisko drugiego finału z rzędu

Chorwacja sprawiła niemałą niespodziankę eliminując po rzutach karnych Brazylię. Argentyna również zameldowała się w półfinale wygrywając konkurs jedenastek. Jednak w meczu Albicelestes było gorąco na boisku nie tylko ze względu na piłkarskie emocje. W czasie spotkania dochodziło do licznych spięć między zawodnikami obu drużyn, a arbiter Mateu Lahoz pokazał aż osiemnaście kartek, w tym jedną czerwoną.

Takiego widowiska chciałby uniknąć Zlatko Dalić. Selekcjoner Chorwatów liczy na znacznie spokojniejsze spotkanie.

– Potrafię zrozumieć złość i nerwy w czasie meczu, gdy emocje biorą górę. Argentyna przeciwko Holandii była bardzo zadziorna, a w czasie meczu doszło do wielu spięć, które niekoniecznie miały związek z grą w piłkę nożną. Naprawdę mam nadzieję, że wtorkowy półfinał taki nie będzie – przyznał Dalić.

– Wtorkowy mecz to będzie wielkie święto, zarówno dla nas, jak i dla Argentyny. Stawka jest bardzo wysoka. Każdy chce zagrać w finale – dodał.

Obie reprezentacje spotkały się także na mundialu w Rosji cztery lata temu. W meczu fazy grupowej lepsi byli Chorwaci, którzy pokonali Albicelestes 3:0 po golach Rebicia, Modricia i Rakiticia. Ówczesny trener Argentyny Jorge Sampaoli odmówił podania ręki Daliciowi po końcowym gwizdku. 56-latek również został zapytany o tą sytuację. – Rozumiem zaangażowanie, oczekiwania były wysokie. To się zdarza i nie mam pretensji.

Jeśli Chorwacji uda się awansować do wielkiego finału to możemy być świadkami powtórki sprzed czterech lat. W Rosji o tytuł mistrza świata podopieczni Dalicia zmierzyli się z Francuzami, na drodze których stoi Maroko. Les Bleus są wielkimi faworytami do zameldowania się w niedzielnym finale.

