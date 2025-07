Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Samsonowa, gdzie obejrzeć na żywo?

Iga Świątek pokonując Clarę Tauson wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie na Wimbledonie, jakim jest dotarcie do ćwierćfinału. W środę zagra o jego poprawienie i awans do finału. Na przeszkodzie stanie jej tym razem Ludmiła Samsonowa, z którą ma jednak bardzo dobry bilans dotychczasowych spotkań. Obie zawodniczki mierzyły się do tej pory cztery razy i za każdym razem z wygranej cieszyła się Polka. Transmisja z ćwierćfinałowego meczu będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online.

Świątek – Samsonowa, transmisja w TV

Mecz Świątek – Samsonowa w ćwierćfinale Wimbledonu rozegrany zostanie w środę (9 lipca) o godzinie 14:00 polskiego meczu. Spotkanie, które rozegrane zostanie na korcie na 1, będzie transmitowane „na żywo” na kanale Polsat Sprot 1.

Świątek – Samsonowa: transmisja za darmo

Ćwierćfinałowy mecz Świątek – Samsonowa będzie można obejrzeć ZA DARMO. Transmisja dostępna będzie na platformie STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp należy:

Transmisja z meczu Świątek – Samsonowa zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live" na stronie STS

Specjalną ofertę na mecz Świątek – Samsonowa przygotował Superbet.

Jeśli kupon okaże się trafiony, to otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł.

Świątek – Samsonowa, typ kibiców

Która zawodniczka awansuje do półfinału Wimbledonu? Świątek

Samsonowa Świątek 100%

Samsonowa 0% 1+ Votes

Świątek – Samsonowa, kursy bukmacherskie

Podobnie jak w poprzednich spotkaniach, Iga Świątek także w starciu z Ludmiłą Samsonową uważana jest za faworytkę. Potwierdzają to kursy przygotowane na ten mecz przez bukmacherów.

Iga Świątek Ludmiła Samsonowa Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 9 lipca 2025 13:57 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Samsonowa? Transmisja z meczu Świątek – Samsonowa będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Polsat Sport 1. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Samsonowa? Spotkanie Świątek – Samsonowa rozegrane zostanie w środę (9 lipca) o godzinie 14:00.

